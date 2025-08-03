В силовых структурах рассказали о бесчеловечных приказах офицеров ВСУ

ВСУ сформировали штурмовые группы из раненых бойцов в Сумской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ сформировали штурмовые группы под Сумами из раненых солдат
ВСУ сформировали штурмовые группы под Сумами из раненых солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, получившие легкие ранения, были выписаны из медицинских учреждений Сумской области. После выписки их включили в состав штурмовых подразделений, которые направляются в район Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы, которые перебрасываются в район Новоконстантиновки», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее в силовых структурах сообщили, что украинский 225-й отдельный штурмовой полк несет серьезные потери в районе Кондратовки в Сумской области. Командование предпринимает попытки нарастить численность полка. Однако, несмотря на принимаемые меры, подразделение сохраняет высокий уровень потерь. Значительный вклад в сложившуюся ситуацию вносит работа российских беспилотников, пишет «Царьград».

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Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, получившие легкие ранения, были выписаны из медицинских учреждений Сумской области. После выписки их включили в состав штурмовых подразделений, которые направляются в район Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня). Об этом сообщили в российских силовых структурах. «В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы, которые перебрасываются в район Новоконстантиновки», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Ранее в силовых структурах сообщили, что украинский 225-й отдельный штурмовой полк несет серьезные потери в районе Кондратовки в Сумской области. Командование предпринимает попытки нарастить численность полка. Однако, несмотря на принимаемые меры, подразделение сохраняет высокий уровень потерь. Значительный вклад в сложившуюся ситуацию вносит работа российских беспилотников, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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