Украинские власти применяют психологическое давление и блокируют банковские счета родственников военнослужащих, которые отказываются идти на передовые позиции или покидают места службы. Об этом сообщил украинский военнопленный Антон Зайцев. По его словам, после отправки в боевые бригады многие солдаты покидали свои части.
«Начали в боевые бригады отправлять. Половина пацанов вся „уехала“. [Власти] начинают полностью блокировать все счета. Угрожают родителям и начинают и им счета закрывать. Чтобы разговаривали со своими, и те назад возвращались», — заявил Зайцев в беседе с ТАСС.
Пленный рассказал, что был мобилизован в тыловую часть под Киевом в должности оператора радиостанции. Он не ожидал, что его направят на фронт в качестве штурмовика. Зайцев вместе с сослуживцами был переброшен в Курскую область в марте, однако через два дня оказался в российском плену. Военнослужащий отметил, что не испытывал желания участвовать в боевых действиях: он подчеркнул, что не хотел убивать российских солдат и не испытывал агрессии.
Ранее в российских правоохранительных органах сообщили, что украинское военное командование умышленно предоставляет родственникам погибших или пропавших без вести военнослужащих недостоверные сведения о месте их гибели или исчезновения. Подобная практика применяется с целью последующего признания военнослужащих дезертирами и отказа в выплате компенсаций семьям, пишет RT.
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