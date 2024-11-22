Где и почем в Кургане можно заказать цветы с доставкой на День матери

Цветы можно заказать с доставкой на дом
В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многие начинают задумываться о том, как порадовать своих любимых мам. Один из самых популярных способов выразить любовь и благодарность — это подарить цветы. Но не всегда есть возможность самостоятельно съездить в магазин за подарком. Откуда и почем можно заказать цветы с доставкой в Кургане — в материале URA.RU.
Цветочный магазин Elen
- Адрес: Ленина, 24;
- Часы работы: с 07:30 до 21:30 ежедневно;
- Рейтинг: 4,2 на 2ГИС;
- Стоимость готовых букетов начинается от 1300 рублей.
«Цветы Кургана»
- Адрес: Ленина, 23а;
- Часы работы: круглосуточно;
- Рейтинг: 4,7 на 2ГИС;
- Стоимость готовых букетов начинается с 1300 рублей.
Магазин Family Flowers
- Адрес: 3-й микрорайон, 30;
- Часы работы: с 08:00 до 22:00 ежедневно;
- Рейтинг: пять звезд на 2ГИС;
- В розницу розы стоят по 300 рублей, а от 11 штук — по 290.
Цветочный салон «Василек»
- Адрес: Пушкина, 49;
- Часы работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно;
- Рейтинг: 4,7 на 2ГИС;
- Стоимость готовых букетов начинается с 850 рублей.
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