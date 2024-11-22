Где и почем в Кургане можно заказать цветы с доставкой на День матери

В Кургане в день матери можно заказать доставку цветов

23 ноября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Цветы можно заказать с доставкой на дом Фото: Илья Московец © URA.RU В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многие начинают задумываться о том, как порадовать своих любимых мам. Один из самых популярных способов выразить любовь и благодарность — это подарить цветы. Но не всегда есть возможность самостоятельно съездить в магазин за подарком. Откуда и почем можно заказать цветы с доставкой в Кургане — в материале URA.RU. Цветочный магазин Elen Адрес: Ленина, 24;

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Стоимость готовых букетов начинается с 850 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многие начинают задумываться о том, как порадовать своих любимых мам. Один из самых популярных способов выразить любовь и благодарность — это подарить цветы. Но не всегда есть возможность самостоятельно съездить в магазин за подарком. Откуда и почем можно заказать цветы с доставкой в Кургане — в материале URA.RU.