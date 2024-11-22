22 ноября 2024

Где и почем в Кургане можно заказать цветы с доставкой на День матери

В Кургане в день матери можно заказать доставку цветов
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Таможенный пост «Кольцово грузовой». Екатеринбург , цветы, герберы
Цветы можно заказать с доставкой на дом Фото:

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многие начинают задумываться о том, как порадовать своих любимых мам. Один из самых популярных способов выразить любовь и благодарность — это подарить цветы. Но не всегда есть возможность самостоятельно съездить в магазин за подарком. Откуда и почем можно заказать цветы с доставкой в Кургане — в материале URA.RU.

Цветочный магазин Elen

  • Адрес: Ленина, 24;
  • Часы работы: с 07:30 до 21:30 ежедневно;
  • Рейтинг: 4,2 на 2ГИС;
  • Стоимость готовых букетов начинается от 1300 рублей.

«Цветы Кургана»

  • Адрес: Ленина, 23а;
  • Часы работы: круглосуточно;
  • Рейтинг: 4,7 на 2ГИС;
  • Стоимость готовых букетов начинается с 1300 рублей.

Магазин Family Flowers

  • Адрес: 3-й микрорайон, 30;
  • Часы работы: с 08:00 до 22:00 ежедневно;
  • Рейтинг: пять звезд на 2ГИС;
  • В розницу розы стоят по 300 рублей, а от 11 штук — по 290.

Цветочный салон «Василек»

  • Адрес: Пушкина, 49;
  • Часы работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно;
  • Рейтинг: 4,7 на 2ГИС;
  • Стоимость готовых букетов начинается с 850 рублей.

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В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многие начинают задумываться о том, как порадовать своих любимых мам. Один из самых популярных способов выразить любовь и благодарность — это подарить цветы. Но не всегда есть возможность самостоятельно съездить в магазин за подарком. Откуда и почем можно заказать цветы с доставкой в Кургане — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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