23 ноября 2024

В ЯНАО подорожают коммунальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО тарифы на коммуналку поднимутся более, чем на 9%
В ЯНАО тарифы на коммуналку поднимутся более, чем на 9% Фото:

Во втором полугодии 2025 года стоимость коммунальных услуг в ЯНАО поднимется на 9,2%. Распоряжение об этом находится на сайте официального опубликования правовых актов.

«Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год… Ямало-Ненецкий автономный округ, второе полугодие 2025 года: 9,2%» — написано в документе.

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предельно допустимое отклонение показателя на 2025-2028 годы составляет 2,1%.

Коммунальные службы призывают жителей Нового Уренгоя платить дополнительные деньги за то, чтобы сотрудники ЖКХ убирали снег с обочин, — так утверждают сами горожане. Они сообщают в социальных сетях о том, что из-за снега, оставленного на обочинах, люди вынуждены ходить по проезжей части среди машин.

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Во втором полугодии 2025 года стоимость коммунальных услуг в ЯНАО поднимется на 9,2%. Распоряжение об этом находится на сайте официального опубликования правовых актов. «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год… Ямало-Ненецкий автономный округ, второе полугодие 2025 года: 9,2%» — написано в документе. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предельно допустимое отклонение показателя на 2025-2028 годы составляет 2,1%. Коммунальные службы призывают жителей Нового Уренгоя платить дополнительные деньги за то, чтобы сотрудники ЖКХ убирали снег с обочин, — так утверждают сами горожане. Они сообщают в социальных сетях о том, что из-за снега, оставленного на обочинах, люди вынуждены ходить по проезжей части среди машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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