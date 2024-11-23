В ЯНАО подорожают коммунальные услуги

Во втором полугодии 2025 года стоимость коммунальных услуг в ЯНАО поднимется на 9,2%. Распоряжение об этом находится на сайте официального опубликования правовых актов.
«Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год… Ямало-Ненецкий автономный округ, второе полугодие 2025 года: 9,2%» — написано в документе.
Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предельно допустимое отклонение показателя на 2025-2028 годы составляет 2,1%.
Коммунальные службы призывают жителей Нового Уренгоя платить дополнительные деньги за то, чтобы сотрудники ЖКХ убирали снег с обочин, — так утверждают сами горожане. Они сообщают в социальных сетях о том, что из-за снега, оставленного на обочинах, люди вынуждены ходить по проезжей части среди машин.
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