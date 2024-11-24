24 ноября 2024

Тюменца осудили за посты в соцсети

В Тюменской области наказали мужчину за публикацию фейков о ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Свою вину в суде мужчина признал
Свою вину в суде мужчина признал Фото:

Жителя Тюменской области наказали за посты в социальной сети, где указывалась фейковая информация о ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«С 24 февраля 2022 года по 10 августа 2022 года подсудимый на своей персональной странице в социальной сети разместил публикации, содержащие заведомо ложную информацию, об использовании ВС РФ. В результате преступных действий Бугрова неустановленному кругу, в количестве не менее 7,1 тысячи пользователей информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, стала доступна вышеуказанная публикация», — указано в сообщении пресс-службы.

Свою вину тюменец признал. Ему назначили принудительные работы на четыре месяца и удержание 5% от зарплаты.

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Жителя Тюменской области наказали за посты в социальной сети, где указывалась фейковая информация о ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «С 24 февраля 2022 года по 10 августа 2022 года подсудимый на своей персональной странице в социальной сети разместил публикации, содержащие заведомо ложную информацию, об использовании ВС РФ. В результате преступных действий Бугрова неустановленному кругу, в количестве не менее 7,1 тысячи пользователей информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, стала доступна вышеуказанная публикация», — указано в сообщении пресс-службы. Свою вину тюменец признал. Ему назначили принудительные работы на четыре месяца и удержание 5% от зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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