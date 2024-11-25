Масло стало элитным товаром в ямальских супермаркетах. Фото

В супермаркетах Салехарда сливочное масло стали убирать в холодильники с икрой
© Служба новостей «URA.RU»
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В супермаркетах ЯНАО сливочное масло убирают в холодильники с красной икрой (архивное фото)
В супермаркетах ЯНАО сливочное масло убирают в холодильники с красной икрой (архивное фото) Фото:

В Салехарде в нескольких сетевых продуктовых магазинах сливочное масло убрали с прилавков в холодильники, где хранится красная игра. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Масло — теперь элитный продукт, как красная икра. В отделе, где лежало сливочное масло теперь лежат только спреды и маргарин. Сливочное масло отныне под пристальным взглядом кассира, видимо опасаются воришек», — отметил читатель агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что сливочное масло на Ямале подорожало за год на 25%. В ряде городов удорожание составило до 43%.

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В Салехарде в нескольких сетевых продуктовых магазинах сливочное масло убрали с прилавков в холодильники, где хранится красная игра. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Масло — теперь элитный продукт, как красная икра. В отделе, где лежало сливочное масло теперь лежат только спреды и маргарин. Сливочное масло отныне под пристальным взглядом кассира, видимо опасаются воришек», — отметил читатель агентства. Ранее URA.RU сообщало, что сливочное масло на Ямале подорожало за год на 25%. В ряде городов удорожание составило до 43%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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