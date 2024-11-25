В супермаркетах ЯНАО сливочное масло убирают в холодильники с красной икрой (архивное фото)
В Салехарде в нескольких сетевых продуктовых магазинах сливочное масло убрали с прилавков в холодильники, где хранится красная игра. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Масло — теперь элитный продукт, как красная икра. В отделе, где лежало сливочное масло теперь лежат только спреды и маргарин. Сливочное масло отныне под пристальным взглядом кассира, видимо опасаются воришек», — отметил читатель агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что сливочное масло на Ямале подорожало за год на 25%. В ряде городов удорожание составило до 43%.
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