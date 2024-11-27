Электромонтер ООО «Газпром добыча Ямбург» Анатолий Лапшин получил сильнейшую электротравму на трансформаторной подстанции в июле 2023 года. Так как помощь пострадавшему оказали только спустя два дня, врачам пришлось ампутировать ему пальцы на левой стопе и часть сустава на большом пальце, рассказал корреспонденту URA.RU пострадавший. Сейчас в инциденте разбирается отдел следкома в Новом Уренгое. Свою позицию агентству объяснили и в ямальской «дочке» «Газпрома».
Несчастный случай произошел четвертого июля 2023 года в поселке Ямбург во время осмотра трансформатора напряжения (ТН) в одном из корпусов управления по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча Ямбург». Как рассказал корреспонденту URA.RU Анатолий Лапшин, в тот день он получил задание осмотреть кабельные муфты в одной из высоковольтных ячеек. Рядом находился электромонтер, который заверил Лапшина, что ячейка не находится под напряжением. Между тем, это оказалось не так: Лапшина прошибло мощным ударом тока.
«Вы понимаете, что такое попасть человеку под такое напряжение — 10 киловольт? Обычно в таких случаях убивает. Я получил ожог левой кисти, ожог ноги. Два пальца отгорели на левой ноге», – рассказал Анатолий Лапшин в беседе с корреспондентом агентства.
Вместо того чтобы отвезти пострадавшего в больницу, коллеги стали дожидаться мастеров, а затем — главного инженера. Обработали раны кремом от загара и фурациллином. Лапшин жаловался на боли и жар, но его решили командировать в Новый Уренгой и поселили там на съемной квартире. На следующий день его осмотрел врач-флеболог, дал консультацию. В больницу Уфы Лапшин лег уже седьмого июля.
Хирург сказал, что пациент обратился за помощью слишком поздно — два обожженных пальца на левой ноге спасти не удалось. Вместе с ними удалили часть сустава на большом пальце, из-за чего Анатолий ходить теперь толком не может. От высоковольтного ожога он лечился почти год. Выписался 31 мая 2024-го. И до сих пор периодически уходит на больничный, при этом по-прежнему числится в структуре «Газпрома».
Несчастный случай расследовали под руководством главного инженера, первого заместителя гендиректора ОООО «Газпром добыча Ямбург». Как следует из акта о несчастном случае, утвержденном и.о . гендиректора «Газпром добыча Ямбург», от вызова скорой помощи Лапшин категорически отказался. А мастер виноват в том, что не обеспечил контроль за соблюдением работниками производственной дисциплины и не направил Лапшина в медицинское учреждение.
Как пояснили в ответе на запрос корреспонденту URA.RU в пресс-службе ООО «Газпром добыча Ямбург», расследованием несчастного случая занималась комиссия с участием государственного инспектора труда:
«Установлены все обстоятельства и причины несчастного случая, установлены лица, допустившие нарушения требований охраны труда. К ним относятся работники компании, включая А.П. Лапшина. К лицам, допустившим нарушения требования охраны труда, применены меры дисциплинарного воздействия», — сообщили агентству.
Анатолию Лапшину выплатили единовременное компенсационное пособие. Вот только трудиться по специальности он больше не может. «Работать, скорее всего, уже не придется, потому что ходить толком не могу. Мне и справку дали, что электромонтером работать не может», — рассказывает Лапшин. Инвалидность Лапшин не получил, потому как потеря трудоспособности, по мнению медиков, небольшая — 10%.
У Лапшина, человека с немалым опытом работы по профессии, остались вопросы о том, насколько он сам виноват в случившемся. С позицией руководства категорически не согласен.
В октябре Анатолия Лапшина пригласили в окружной следком, куда он сам направил обращение. Недавно ему сообщили, что его жалобу рассматривают в следственном отделе по Новому Уренгою.
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