28 ноября 2024

На главной переправе ЯНАО продолжат перевозки на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров до вечера будут перевозить на воздушной подушке
Пассажиров до вечера будут перевозить на воздушной подушке Фото:

На переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги 29 ноября до 20:00 продолжат перевозки пассажиров на воздушной подушке. Об этом предупреждает окружной департамент транспорта. 

«Несмотря на открытие движения на переправе перевозка пассажиров продолжится судном на воздушной подушке до 20.00», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU со ссылкой на данные ведомства сообщало, что 29 ноября движение по реке  разрешили по двум полосам для транспорта массой не более 3,5 тонн. Проезд для большегрузов откроют позже. 

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На переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги 29 ноября до 20:00 продолжат перевозки пассажиров на воздушной подушке. Об этом предупреждает окружной департамент транспорта.  «Несмотря на открытие движения на переправе перевозка пассажиров продолжится судном на воздушной подушке до 20.00», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU со ссылкой на данные ведомства сообщало, что 29 ноября движение по реке  разрешили по двум полосам для транспорта массой не более 3,5 тонн. Проезд для большегрузов откроют позже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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