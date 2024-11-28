На главной переправе ЯНАО продолжат перевозки на воздушной подушке

Пассажиров до вечера будут перевозить на воздушной подушке
На переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги 29 ноября до 20:00 продолжат перевозки пассажиров на воздушной подушке. Об этом предупреждает окружной департамент транспорта.
«Несмотря на открытие движения на переправе перевозка пассажиров продолжится судном на воздушной подушке до 20.00», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU со ссылкой на данные ведомства сообщало, что 29 ноября движение по реке разрешили по двум полосам для транспорта массой не более 3,5 тонн. Проезд для большегрузов откроют позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!