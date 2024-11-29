«У них руки в крови по самые плечи»: история самой страшной ОПГ Тюменской области

В середине 90-х годов прошлого столетия в некогда благополучном и тихом Ялуторовском районе Тюменской области стали бесследно пропадать люди. Спустя какое-то время милиция начала их находить: мертвых и закопанных в земле. Все они стали жертвами одной из самых кровавых ОПГ в истории Тюменской области — «Ялуторовской банды». Следствием установлено, что от рук участников группировки погибли как минимум 15 человек.
«У них руки не то что по локоть в крови — по самые плечи. „Ялуторовскую банду“ смело можно считать одной из самых кровавых в истории Тюменской области. В какой-то момент они почувствовали такую безнаказанность, что начали убивать неугодных практически в открытую. При этом даже не старались тщательно заметать следы: трупы просто закапывали в лесополосе, а могилы потом находили грибники. Страшное было время. Страшная была банда», — рассказал URA.RU один из бывших сотрудников милиции в отставке.
В духе времени
В материалах уголовного дела говорится, что организатором «Ялуторовской банды» стал сотрудник милиции, оперуполномоченный Штыков. В 1994 году он подумал, что жить честным и праведным путем ему не хочется, поэтому, помимо основной работы, решил создать собственную ОПГ. При этом работу в органах считал для реализации своей идеи большим плюсом: это помогало оставаться незаметным.
«Штыков хотел подмять под себя Ялуторовск и разобраться с другими криминальными группировками города. В компаньоны пригласил бывшего уголовника Михайлова. Впоследствии к группировке присоединились еще два человека: неоднократно судимый Домокуров и тренер местной спортивной школы Шалагинов. Штыков все рассчитал: работая в милиции, он сам вел уголовные дела по убийствам, совершенным „Ялуторовской бандой“. Эти дела Штыков разваливал, и до суда они не доходили», — поделился с агентством бывший оперативник.
Он добавил, что преступникам удалось в кратчайшие сроки раздобыть оружие: в середине 1990-х с этим проблем не было. Первая кровавая вендетта «Ялуторовской банды» произошла 17 мая 1995 года.
Сжечь и уничтожить
Вечером 17 мая 1995 года бандиты явились на базу отдыха в Ялуторовском районе, которая принадлежала одному из местных предприятий. В это время там отдыхали два местных бизнесмена, которые задолжали деньги одному из участников ОПГ — Домокурову. Разговор не задался: нужной суммы у предпринимателей не было, за что члены группировки моментально вынесли им смертный приговор, расстреляв на месте.
Добычей преступников стали не только деньги и бытовая техника, которые они нашли на базе отдыха, но и огнестрельное оружие: автомат, ружье и несколько пистолетов. Трупы бизнесменов бандиты вывезли в лес и закопали, а базу отдыха решили сжечь и уничтожить.
Кровавая жатва
Но Штыков, по словам бывшего сотрудника милиции, не собирался довольствоваться малой кровью и замыслил по-настоящему большое «дело», предложив подельникам ограбить инкассаторскую машину. Те идею поддержали и начали основательную подготовку. Преступники решили раздобыть автомобиль. Члены банды приехали в Тюмень и отправились на один из вокзалов. Там нашли водителя, который за крупную сумму согласился довезти их до Ялуторовска. По дороге они попросили его свернуть с трассы, после чего вывели на улицу и расстреляли.
«Машину они забрали себе, а от идеи ограбления инкассаторов отказались, посчитав, что это слишком опасно. Украденный автомобиль разобрали на запчасти и продали, а кузов утопили в реке, чтобы замести следы. Тогда у них это получилось», — отметил собеседник агентства.
На следующее «дело» главарь банды Штыков пошел один. В июне 1995 он застрелил бывшего уголовника Дебченского. Но, видимо, не без свидетелей, так как впоследствии друг убитого по фамилии Чекирда начал рассказывать знакомым, что знает, кто совершил преступление. На похоронах Дебченского к нему подошли члены ОПГ и предложили отъехать с ними, чтобы поговорить. А затем застрелили его в ближайшей лесополосе.
В августе того же года Михайлов начал вымогать крупную сумму денег у жительницы Ялуторовского района. Та пожаловалась на это своему брату, и тем самым вынесла родственнику смертный приговор. Участники ОПГ застрелили мужчину.
Спустя пару недель после этого Михайлов вышел на жителя Ялуторовского района по фамилии Докукин, с которым отбывал тюремный срок в одной из колоний. Отношения за решеткой у них не сложились, и между мужчинами произошла большая ссора. Михайлов не смог простить обиды и застрелил Докукина.
В октябре 1995 года в Ялуторовске произошло убийство местного криминального авторитета Севаяна, которое уже привычным для себя способом совершил Михайлов — он застрелил мужчину. Тогда же был убит лидер другой ОПГ по фамилии Перевалов — это преступление также было совершено членами «Ялуторовской банды». Кровавой осенью 1995-го Михайлов лишил жизни еще одного человека. Им оказался мужчина, который незадолго до этого во время пьяной ссоры избил киллера. Как и в истории с Докукиным, бандит не смог ему этого простить. Трупы убитых людей члены ОПГ закапывали в лесополосе.
Последнее «дело» «Ялуторовской банды»
Осенью 1996 года в Ялуторовске поссорились два бизнесмена. Миром разойтись не удалось, и оба решили обратиться за помощью «к браткам». Один — к местному криминальному авторитету Мякишеву, другой — к лидеру ОПГ Штыкову. Бандиты, как и предприниматели, также не смогли договориться и «забили стрелку», но на нее никто и не приехал. 2 октября того же года Мякишев был расстрелян в собственном автомобиле «Нива» по дороге на встречу со Штыковым. Вместе с ним в автомобиле находились еще трое мужчин, которые также были убиты. Лишился жизни и потенциальный свидетель преступления: его «ялуторовские» сначала задушили, а затем перерезали горло.
«После опроса очевидцев стало известно, что буквально за день до убийства „Ниву“ Мякишева видели местные жители. Они сказали, что следом за ней ехал внедорожник иностранного производства. В 1996 году в Ялуторовском районе таких было не очень много, поэтому оперативники в кратчайшие сроки установили владельца иномарки, которым оказался начальник отдела по делам охоты администрации Голышмановского района Магжанов. Он признал свою причастность к совершению убийства Мякишева и начал активно сотрудничать со следствием, обличая членов „Ялуторовской банды“, — рассказал URA.RU один из ветеранов МВД.
Крах «Ялуторовской банды»
После того как Магжанов заговорил, в Ялуторовском районе начались задержания. Все участники кровавой ОПГ, а их к тому времени было семь, были арестованы. Тюменский областной суд признал членов банды виновными в совершении убийств, разбойных нападений, грабежей и бандитизме. В зависимости от степени вовлеченности в деятельность преступного сообщества, суд вынес членам банды следующие приговоры:
Магжанов — 10 лет лишения свободы;
Алексеев — 10 лет лишения свободы;
Домокуров — 14 лет лишения свободы (12 по приговору суда, два — неотбытое условное наказание);
Зайцев — 15 лет лишения свободы;
Михайлов — высшая мера наказания (расстрел);
Шалагинов — высшая мера наказания (расстрел);
Штыков — высшая мера наказания (расстрел).
По иронии судьбы, приговоры членам «Ялуторовской банды» озвучили 2 февраля 1999 года — в этот же день Конституционный суд России запретил судам приговаривать обвиняемых к высшей мере наказания до появления судов присяжных в РФ. Фактически это означало отмену смертной казни. Однако Штыков, Шалагинов и Михайлов под нововведения попасть не успели.
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