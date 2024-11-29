Пробки начались уже в 17 вечера
Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2 ГИС.
«Тюмень, 29 ноября, 17:30. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Профсоюзная, Холодильная, Мельникайте, в сторону объездной и других.
На карте отмечено четыре ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Федюнинсокго, Широтная и Профсоюзная, так обозначено сразу два столкновения.
Заторы организовались в центральной части города
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