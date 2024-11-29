На дорогах Тюмени образовались девятибалльные пробки. Скрин

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Пробки начались уже в 17 вечера
Пробки начались уже в 17 вечера Фото:

Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2 ГИС.

«Тюмень, 29 ноября, 17:30. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Профсоюзная, Холодильная, Мельникайте, в сторону объездной и других.

На карте отмечено четыре ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Федюнинсокго, Широтная и Профсоюзная, так обозначено сразу два столкновения.

Заторы организовались в центральной части города
Заторы организовались в центральной части города
Фото:

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Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2 ГИС. «Тюмень, 29 ноября, 17:30. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Профсоюзная, Холодильная, Мельникайте, в сторону объездной и других. На карте отмечено четыре ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Федюнинсокго, Широтная и Профсоюзная, так обозначено сразу два столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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