В Тюмень съехались лучшие дзюдоисты

Соревнования продлятся до 1 декабря
В Тюмени стартовал Кубок России по дзюдо. Турнир пройдет среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Порядка 400 спортсменов из 50 регионов борются за медали соревнования, которое проходит в рамках серии профессиональных турниров „Russian Judo Tour“», — сообщили в инфоцентре. Состязание завершится 1 декабря.
На открытии турнира замгубернатора Алексей Райдер рассказал, что в Тюменской области более семи тысяч жителей занимаются дзюдо. А профессиональные спортсмены ежегодно становятся призерами международных соревнований.
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