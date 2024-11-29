В Тюмень съехались лучшие дзюдоисты

В Тюмени начался Кубок России по дзюдо
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Соревнования продлятся до 1 декабря
Соревнования продлятся до 1 декабря Фото:

В Тюмени стартовал Кубок России по дзюдо. Турнир пройдет среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Порядка 400 спортсменов из 50 регионов борются за медали соревнования, которое проходит в рамках серии профессиональных турниров „Russian Judo Tour“», — сообщили в инфоцентре. Состязание завершится 1 декабря.

На открытии турнира замгубернатора Алексей Райдер рассказал, что в Тюменской области более семи тысяч жителей занимаются дзюдо. А профессиональные спортсмены ежегодно становятся призерами международных соревнований.

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В Тюмени стартовал Кубок России по дзюдо. Турнир пройдет среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Порядка 400 спортсменов из 50 регионов борются за медали соревнования, которое проходит в рамках серии профессиональных турниров „Russian Judo Tour“», — сообщили в инфоцентре. Состязание завершится 1 декабря. На открытии турнира замгубернатора Алексей Райдер рассказал, что в Тюменской области более семи тысяч жителей занимаются дзюдо. А профессиональные спортсмены ежегодно становятся призерами международных соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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