Информация о пострадавших не уточняется
На автодороге вблизи села Бархатово (Тюменская область) произошло ДТП с участием двух большегрузов. Очевидцы сообщают в соцсети, что фуры оказались в кювете.
«В сети сообщают о ДТП вблизи Бархатово (Исетский район). Здесь в кювете две фуры», — такое сообщение опубликовано в telegram-канале «Паблик Тюмень».
На кадрах два большегруза лежат на разных сторонах дороги. Подробности о пострадавших, а также о причинах ДТП не уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию региона. Ответ ожидается.
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