29 ноября 2024

На тюменской трассе в кювет улетели две фуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

На автодороге вблизи села Бархатово (Тюменская область) произошло ДТП с участием двух большегрузов. Очевидцы сообщают в соцсети, что фуры оказались в кювете.

«В сети сообщают о ДТП вблизи Бархатово (Исетский район). Здесь в кювете две фуры», — такое сообщение опубликовано в telegram-канале «Паблик Тюмень».

На кадрах два большегруза лежат на разных сторонах дороги. Подробности о пострадавших, а также о причинах ДТП не уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. 

URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию региона. Ответ ожидается.

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На автодороге вблизи села Бархатово (Тюменская область) произошло ДТП с участием двух большегрузов. Очевидцы сообщают в соцсети, что фуры оказались в кювете. «В сети сообщают о ДТП вблизи Бархатово (Исетский район). Здесь в кювете две фуры», — такое сообщение опубликовано в telegram-канале «Паблик Тюмень». На кадрах два большегруза лежат на разных сторонах дороги. Подробности о пострадавших, а также о причинах ДТП не уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.  URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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