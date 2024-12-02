Жительница Ноябрьска (ЯНАО) и популярный блогер Юлия Руснак, которая рассказывала о том, как борется с раком — скончалась. Ее похоронят в Сургуте. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.
«Прощание с Руснак Юлией пройдет 4 декабря в ритуальном зале с 12.00 часов до 13.00 часов. Просьба от родных, не приносить венки и большие корзины, так как предстоит транспортировка в город Сургут», — сообщили в telegram-канале «NSK».
Ноябрянка Юлия Руснак известна многим не только на Ямале, но и за его пределами — на нее подписаны тысячи пользователей. В августе 2020 года, Руснак узнала, что больна раком — это был ее день рождения. Женщина решила вести в соцсетях честный блог о преодолении болезни.
«Помните, я про игру писала? Так вот, я поиграла — выводы сделаны, желание загадано, исполнение очень простое, но... Всегда есть какое-то „но“. Какое у меня, я поняла. А что ждет вас?», — последний раз 6 октября написала на своей странице в VK Юлия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.