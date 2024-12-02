В ЯНАО скончалась популярный онкоблогер Юлия Руснак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С жительницей Ямала, ведущей свой блог, простятся в Ноябрьске (фото из архива)
С жительницей Ямала, ведущей свой блог, простятся в Ноябрьске (фото из архива) Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) и популярный блогер Юлия Руснак, которая рассказывала о том, как борется с раком — скончалась. Ее похоронят в Сургуте. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.

«Прощание с Руснак Юлией пройдет 4 декабря в ритуальном зале с 12.00 часов до 13.00 часов. Просьба от родных, не приносить венки и большие корзины, так как предстоит транспортировка в город Сургут», — сообщили в telegram-канале «NSK».

Ноябрянка Юлия Руснак известна многим не только на Ямале, но и за его пределами — на нее подписаны тысячи пользователей. В августе 2020 года, Руснак узнала, что больна раком — это был ее день рождения. Женщина решила вести в соцсетях честный блог о преодолении болезни.

«Помните, я про игру писала? Так вот, я поиграла — выводы сделаны, желание загадано, исполнение очень простое, но... Всегда есть какое-то „но“. Какое у меня, я поняла. А что ждет вас?», — последний раз 6 октября написала на своей странице в VK Юлия.

Фото Юлии Руснак
Фото Юлии Руснак
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Ноябрьска (ЯНАО) и популярный блогер Юлия Руснак, которая рассказывала о том, как борется с раком — скончалась. Ее похоронят в Сургуте. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях. «Прощание с Руснак Юлией пройдет 4 декабря в ритуальном зале с 12.00 часов до 13.00 часов. Просьба от родных, не приносить венки и большие корзины, так как предстоит транспортировка в город Сургут», — сообщили в telegram-канале «NSK». Ноябрянка Юлия Руснак известна многим не только на Ямале, но и за его пределами — на нее подписаны тысячи пользователей. В августе 2020 года, Руснак узнала, что больна раком — это был ее день рождения. Женщина решила вести в соцсетях честный блог о преодолении болезни. «Помните, я про игру писала? Так вот, я поиграла — выводы сделаны, желание загадано, исполнение очень простое, но... Всегда есть какое-то „но“. Какое у меня, я поняла. А что ждет вас?», — последний раз 6 октября написала на своей странице в VK Юлия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...