Генштаб РФ сообщил об уничтожении подразделений ВСУ

Подразделения вооруженных сил Украины, находившиеся в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, были полностью уничтожены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. По данным российского командования, операция по ликвидации заблокированных украинских формирований завершилась накануне.
«Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища», — сообщил Герасимов в ходе доклада главе государства. По его словам, операция была проведена в соответствии с утвержденным планом Генштаба. Информация размещена на сайте Кремля.
Окружение украинских подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища началось 23 августа 2025 года. По данным Минобороны РФ, из примерно 800 украинских военнослужащих к моменту завершения операции оставалось около 80 человек.
