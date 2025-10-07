Пермские таможенники изъяли партию наркорастений у пассажира из Азербайджана

В аэропорту Перми у пассажира рейса из Баку изъяли более 400 граммов растения, содержащего наркотическое вещество. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.
«В аэропорту „Большое Савино“ задержан пассажир из Азербайджана, в багаже которого обнаружено наркосодержащее растение. Мужчина следовал рейсом „Баку—Пермь“ и прошел таможенный контроль по „зеленому коридору“, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. При досмотре в его багаже нашли растительную массу. Экспертиза показала, что это части растения Гармала обыкновенная весом 405 граммов, содержащие наркотическое средство гармин. Данное вещество включено в перечень контролируемых в России», — рассказали в таможенной службе.
Пассажир пояснил, что приобрел растение для личного использования. Однако по данному факту Пермской таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяку прислали посылку из Нидерландов, в которой находилось порошкообразное вещество белого цвета. По результатам проведенных исследований установлено, что изъятые вещества содержат 1-тестостерон — сильнодействующее вещество, включенное в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964. Общая масса обнаруженного вещества превышала три килограмма.
