Самые необычные подарки Путину на день рождения

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев составил подборку самых запоминающихся подарков, которые Владимир Путин получал на дни рождения за годы президентства — от хрустального крокодила до живого тигренка и трактора. Подробнее — в материале URA.RU.
«Корреспондент Юнашев составил рейтинг самых примечательных подарков, которые Владимир Путин получал на свои дни рождения. По протоколу, большинство официальных презентов передаются в государственную собственность, но некоторые частные подарки после проверки ФСО остаются у лидера», — передает Life.ru.
В подборку вошли подарки за много лет. Самым пророческим журналист назвал хрустального крокодила от бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, подаренного в 2002 году — символ, олицетворяющий движение только вперед. Тогда же Путину вручили и сборник «100 анекдотов про Путина», который он обещал прочитать.
Самый полезный подарок — костюм — президент получил от семьи в 2007 году. Годом позже ему подарили живого хищника — тигрицу Машу, которая жила в Ново-Огареве, а позже была перевезена в зоопарк Геленджика. Студентки журфака МГУ отличились в 2010 году, преподнеся главе государства эротический календарь.
Среди международных друзей отличился Сильвио Берлускони, сделавший в 2017 году, по версии журналиста, самый неоднозначный презент — пододеяльник с изображением себя и Путина на фоне достопримечательностей России и Италии. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил алабая по кличке Верный, чьи фото со щенком на руках у российского лидера стали вирусными. А самым тяжелым подарком стал трактор «Беларус» от Александра Лукашенко в 2022 году.
Напомним, 7 октября 2025 года Владимиру Путину исполнилось 73 года. Его с днем рождения уже поздравили ряд мировых лидеров, включая Александра Лукашенко и Ким Чен Ына.
