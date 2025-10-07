Аэропорт Тамбова временно не принимает рейсы

Аэропорт Тамбова временно прекратил прием и отправку воздушных судов утром 7 октября. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По данным ведомства, в авиагавани приостановлены взлет и посадка самолетов в связи с введением временных ограничений на выполнение рейсов.
«В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Артема Кореняко. Соответствующее заявление размещено в его telegram-канале. Он подчеркнул, что соответствующее уведомление уже направлено всем авиакомпаниям и службам аэропорта.
Ранее аналогичные временные ограничения уже вводились в аэропорту Тамбова (Донское) для обеспечения безопасности полетов. Тогда Росавиация также уведомляла авиакомпании и службы аэропорта о приостановке рейсов через официальные каналы связи.
