Путин: ВСУ отступают по всей линии фронта

ВС РФ продолжают наступление на всех участках фронта. Украинские подразделения вынуждены отступать по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает президент России Владимир Путин.
«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — заявил Владимир Путин на совещании. Военные продолжают выполнять поставленные задачи.
Ранее Владимир Путин заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года были правильными. Жители новых регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает правильность решения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.