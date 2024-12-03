В Салехарде ребенка, получившего травмы в ДТП, доставили в больницу
В Салехарде госпитализировали ребенка, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Он переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома по улице Чапаева, 29, когда его сбил автомобиль, сообщает пресс-служба ГАИ.
«В 7:35 4 декабря в районе дома по улице Чапаева, 29, водитель не предоставил преимущества несовершеннолетнему пешеходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу», — сообщила пресс-служба окружной Госавтоинспекции.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Салехарде на Чапаева в ДТП пострадал ребенок
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