03 декабря 2024

В Салехарде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Салехарде ребенка, получившего травмы в ДТП, доставили в больницу
В Салехарде ребенка, получившего травмы в ДТП, доставили в больницу Фото:

В Салехарде госпитализировали ребенка, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Он переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома по улице Чапаева, 29, когда его сбил автомобиль, сообщает пресс-служба ГАИ.

«В 7:35 4 декабря в районе дома по улице Чапаева, 29, водитель не предоставил преимущества несовершеннолетнему пешеходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу», — сообщила пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Салехарде на Чапаева в ДТП пострадал ребенок
В Салехарде на Чапаева в ДТП пострадал ребенок
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде госпитализировали ребенка, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Он переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома по улице Чапаева, 29, когда его сбил автомобиль, сообщает пресс-служба ГАИ. «В 7:35 4 декабря в районе дома по улице Чапаева, 29, водитель не предоставил преимущества несовершеннолетнему пешеходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу», — сообщила пресс-служба окружной Госавтоинспекции. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...