Тюменцы встали в километровые пробки. Карта

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Дорожная ситуация оценивается на восемь баллов
Дорожная ситуация оценивается на восемь баллов Фото:

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в городе на восемь баллов из десяти.

«Тюмень, 18:00. Пробки — восемь баллов», — указано на сайте.

Самые большие заторы наблюдаются на объездной, Мориса Тореза, Челюскинцев, Республики, Ленина, Щербакова, 50 лет Октября, Мельникайте, Монтажников. Ситуация улучшится к 19:00.

Ситуация улучшится к 19:00
Ситуация улучшится к 19:00
Фото:

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В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в городе на восемь баллов из десяти. «Тюмень, 18:00. Пробки — восемь баллов», — указано на сайте. Самые большие заторы наблюдаются на объездной, Мориса Тореза, Челюскинцев, Республики, Ленина, Щербакова, 50 лет Октября, Мельникайте, Монтажников. Ситуация улучшится к 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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