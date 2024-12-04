Дорожная ситуация оценивается на восемь баллов
В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в городе на восемь баллов из десяти.
«Тюмень, 18:00. Пробки — восемь баллов», — указано на сайте.
Самые большие заторы наблюдаются на объездной, Мориса Тореза, Челюскинцев, Республики, Ленина, Щербакова, 50 лет Октября, Мельникайте, Монтажников. Ситуация улучшится к 19:00.
Ситуация улучшится к 19:00
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