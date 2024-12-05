Мелочь, которая решает большие задачи: итоги «Монетной недели» в Курганской области

В Курганской области завершились масштабные акции по сбору монет, организованные Банком России совместно с кредитными организациями. Жители региона продемонстрировали впечатляющую активность, сдав более 193 тысяч монет. Об этом сообщает региональное подразделение Банка России.
«Интересно рассмотреть детальную структуру собранной мелочи. Лидерами, как и ожидалось, стали десятирублевые монеты, составившие 28% от общего количества. Это подтверждает удобство и популярность данного номинала в повседневных расчетах. Напротив , доля копеек оказалась ничтожно малой — менее одного процента», — сообщили информационному агентству URA.RU.
В рамках акции Банк России совместно с кредитными организациями провел две акции по приему монет. Некоторые точки присоединились к «Монетной недели» впервые. Независимо от акции, сдать монеты без комиссии можно в любое время в любом банке, зачислив их на свой счет или вклад. Кроме того, многие магазины и сервисные предприятия принимают оплату монетами, полностью или частично.
Управляющий отделением по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Евгений Немчинов подчеркнул, что монета любого номинала — это полноценное платежное средство, обязательное к приему в торговых точках, работающих с наличными. Отказ от приема монет является нарушением законодательства.
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