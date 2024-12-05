Мелочь, которая решает большие задачи: итоги «Монетной недели» в Курганской области

Курганцы сдали в ЦБ тысячи монет мелочи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы сдали в ЦБ мелочь
Курганцы сдали в ЦБ мелочь Фото:

В Курганской области завершились масштабные акции по сбору монет, организованные Банком России совместно с кредитными организациями. Жители региона продемонстрировали впечатляющую активность, сдав более 193 тысяч монет. Об этом сообщает региональное подразделение Банка России.

«Интересно рассмотреть детальную структуру собранной мелочи. Лидерами, как и ожидалось, стали десятирублевые монеты, составившие 28% от общего количества. Это подтверждает удобство и популярность данного номинала в повседневных расчетах. Напротив , доля копеек оказалась ничтожно малой — менее одного процента», — сообщили информационному агентству URA.RU.

В рамках акции Банк России совместно с кредитными организациями провел две акции по приему монет. Некоторые точки присоединились к «Монетной недели» впервые. Независимо от акции, сдать монеты без комиссии можно в любое время в любом банке, зачислив их на свой счет или вклад. Кроме того, многие магазины и сервисные предприятия принимают оплату монетами, полностью или частично.

Управляющий отделением по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Евгений Немчинов подчеркнул, что монета любого номинала — это полноценное платежное средство, обязательное к приему в торговых точках, работающих с наличными. Отказ от приема монет является нарушением законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области завершились масштабные акции по сбору монет, организованные Банком России совместно с кредитными организациями. Жители региона продемонстрировали впечатляющую активность, сдав более 193 тысяч монет. Об этом сообщает региональное подразделение Банка России. «Интересно рассмотреть детальную структуру собранной мелочи. Лидерами, как и ожидалось, стали десятирублевые монеты, составившие 28% от общего количества. Это подтверждает удобство и популярность данного номинала в повседневных расчетах. Напротив , доля копеек оказалась ничтожно малой — менее одного процента», — сообщили информационному агентству URA.RU. В рамках акции Банк России совместно с кредитными организациями провел две акции по приему монет. Некоторые точки присоединились к «Монетной недели» впервые. Независимо от акции, сдать монеты без комиссии можно в любое время в любом банке, зачислив их на свой счет или вклад. Кроме того, многие магазины и сервисные предприятия принимают оплату монетами, полностью или частично. Управляющий отделением по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Евгений Немчинов подчеркнул, что монета любого номинала — это полноценное платежное средство, обязательное к приему в торговых точках, работающих с наличными. Отказ от приема монет является нарушением законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...