В Тюмени нашли водителя, который сбил двухлетнего ребенка и скрылся

Водитель сказал, что не заметил ребенка
Водитель, сбивший 3 декабря двухлетнего ребенка в Тюмени, пришел сам в Госавтоинспекцию. Он заявил, что не заметил малыша на самокате. Об этом сообщили в ведомстве.
«Автомобилист явился в Госавтоинспекцию. 38-летний тюменец пояснил автоинспекторам: во время поездки никаких посторонних шумов не слышал, никого не сбивал», — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел 3 декабря на Московском тракте. Водитель сбил двухлетнего ребенка на самокате на автомобиле Mazda 3 и скрылся с ДТП. Момент аварии попал на камеры.
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