05 декабря 2024

В Тюмени нашли водителя, который сбил двухлетнего ребенка и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сказал, что не заметил ребенка
Водитель сказал, что не заметил ребенка Фото:

Водитель, сбивший 3 декабря двухлетнего ребенка в Тюмени, пришел сам в Госавтоинспекцию. Он заявил, что не заметил малыша на самокате. Об этом сообщили в ведомстве.

«Автомобилист явился в Госавтоинспекцию. 38-летний тюменец пояснил автоинспекторам: во время поездки никаких посторонних шумов не слышал, никого не сбивал», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 3 декабря на Московском тракте. Водитель сбил двухлетнего ребенка на самокате на автомобиле Mazda 3 и скрылся с ДТП. Момент аварии попал на камеры.

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Водитель, сбивший 3 декабря двухлетнего ребенка в Тюмени, пришел сам в Госавтоинспекцию. Он заявил, что не заметил малыша на самокате. Об этом сообщили в ведомстве. «Автомобилист явился в Госавтоинспекцию. 38-летний тюменец пояснил автоинспекторам: во время поездки никаких посторонних шумов не слышал, никого не сбивал», — рассказали в пресс-службе. Инцидент произошел 3 декабря на Московском тракте. Водитель сбил двухлетнего ребенка на самокате на автомобиле Mazda 3 и скрылся с ДТП. Момент аварии попал на камеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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