В Тюмени появится школа с пятью спортзалами и террасой

В Тюмени появится школа на 1 800 мест с пятью спортзалами, атриумом и террасой. Она расположится в районе улиц 2-я Луговая и Береговая. Об этом сообщили в компании-застройщика.
«В учебном заведении появится пять спортивных залов. Большой, с возможностью разделения на два зала, зал для гимнастики, подвижных игр и хореографии; тренажерный зал, зал для единоборств и малый для начальной школы», — сообщили в компании «Брусника».
В школе также будет спроектирована столовая с возможностью выхода на террасу. Актовый зал планирует сделать в виде атриума. Всего школу планируют рассчитать на 1 800 мест — 500 человек — это начальное звено, 1000 — основное, и 300 — 10-11 классы. Всего в школе появится 72 класса вместимостью 25 учеников.
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