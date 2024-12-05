05 декабря 2024

В Тюмени появится школа с пятью спортзалами и террасой

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа буде рассчитана на 1 800 учеников
Школа буде рассчитана на 1 800 учеников Фото:

В Тюмени появится школа на 1 800 мест с пятью спортзалами, атриумом и террасой. Она расположится в районе улиц 2-я Луговая и Береговая. Об этом сообщили в компании-застройщика.

«В учебном заведении появится пять спортивных залов. Большой, с возможностью разделения на два зала, зал для гимнастики, подвижных игр и хореографии; тренажерный зал, зал для единоборств и малый для начальной школы», — сообщили в компании «Брусника».

В школе также будет спроектирована столовая с возможностью выхода на террасу. Актовый зал планирует сделать в виде атриума. Всего школу планируют рассчитать на 1 800 мест — 500 человек — это начальное звено, 1000 — основное, и 300 — 10-11 классы. Всего в школе появится 72 класса вместимостью 25 учеников.

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В Тюмени появится школа на 1 800 мест с пятью спортзалами, атриумом и террасой. Она расположится в районе улиц 2-я Луговая и Береговая. Об этом сообщили в компании-застройщика. «В учебном заведении появится пять спортивных залов. Большой, с возможностью разделения на два зала, зал для гимнастики, подвижных игр и хореографии; тренажерный зал, зал для единоборств и малый для начальной школы», — сообщили в компании «Брусника». В школе также будет спроектирована столовая с возможностью выхода на террасу. Актовый зал планирует сделать в виде атриума. Всего школу планируют рассчитать на 1 800 мест — 500 человек — это начальное звено, 1000 — основное, и 300 — 10-11 классы. Всего в школе появится 72 класса вместимостью 25 учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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