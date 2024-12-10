День рождения ЯНАО и новое управление для помощи чиновникам: события 10 декабря

Новое управление в Новом Уренгое поможет чиновникам в хозяйственных нуждах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал отпраздновал 94-летие со дня образования автономного округа
Ямал отпраздновал 94-летие со дня образования автономного округа Фото:

В ЯНАО отпраздновали 94-летнюю годовщину со дня образования округа, глава региона Дмитрий Артюхов отметил заслуги земляков. В Новом Уренгое создадут управление для обеспечения местной власти, а в Ноябрьске назначен директор департамента молодежной политики и туризма. Об этих и других событиях, произошедших 10 декабря на Ямале — в материале URA.RU.

  • Ямал отпраздновал 94-й День рождения. 10 декабря 1930 года в составе Уральской области были образованы два автономных округа — ХМАО и ЯНАО. С годовщиной округа поздравил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор. Конечно, теплые слова нашел для жителей округа и Дмитрий Артюхов. 
  • Он вручил государственные и окружные награды отличившимся землякам. Юного героя, спасшего людей при пожаре в Лабытнанги Даниила Мамедова наградили Почетной грамотой губернатора. 
  • Накануне, 9 декабря, прошла «Прямая линия» губернатора. Основные месседжи Артюхова прокомментировали политологи. 
  • В Новом Уренгое создается новая структура — Дирекция по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. В задачи учреждения будет входить хозяйственное обеспечение деятельности чиновников.
  • В Ноябрьске назначили нового главу департамента молодежной политики и туризма. Им стала Алена Олейник. 
  • В Аксарке сгорело здание на территории приюта для животных. Погибло несколько собак и котят, но 128 животных были спасены. Жертв среди людей нет.
  • В Салехарде подрядчик срывает сроки по установке теплых остановочных павильонов. А в мэрии сообщили о дальнейшем развитии общепита.
  • Тем временем, административная комиссия окружной столицы несколько перегнула со штрафами. Ее постановления пришлось отменять через суд.
  • На Ямале растет заболеваемость ОРВИ. Также выявлены первые случаи заражения опасными штаммами гриппа. 
  • А медики Ноябрьска выходили семимесячного младенца. Девочка при рождении весила всего 840 граммов.

Это далеко не все события, произошедшие на Ямале. С полной картиной дня вы можете ознакомится на сайте URA.RU.

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В ЯНАО отпраздновали 94-летнюю годовщину со дня образования округа, глава региона Дмитрий Артюхов отметил заслуги земляков. В Новом Уренгое создадут управление для обеспечения местной власти, а в Ноябрьске назначен директор департамента молодежной политики и туризма. Об этих и других событиях, произошедших 10 декабря на Ямале — в материале URA.RU. Это далеко не все события, произошедшие на Ямале. С полной картиной дня вы можете ознакомится на сайте URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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