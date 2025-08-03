В России продадут алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ

Правительство России включило пять ранее национализированных алкогольных предприятий в прогнозный план приватизации на ближайший период. Об этом свидетельствует документ кабмина. В список вошли производственные и торговые компании, активы которых ранее принадлежали украинскому холдингу «Баядера» (включен в перечень террористов и экстремистов) и были изъяты в пользу государства по решению суда.
«Правительство России включило в прогнозный план приватизации пять алкогольных предприятий, которые ранее были обращены в собственность государства из-за финансирования ВСУ их бенефициарами», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на официальный документ.
В перечень предприятий, подлежащих приватизации в отрасли производства напитков, включен Великоустюгский ликеро-водочный завод, расположенный в Вологодской области. Этот завод является основным активом компании «Баядера». Предприятие функционирует с 1895 года и специализируется преимущественно на производстве водки под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка».
Кроме того, расширен раздел, касающийся оптовой торговли. В список объектов, предназначенных для последующей продажи, вошли такие компании, как «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп» (Москва), а также «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым).
Ранее, в январе 2025 года, Росфинмониторинг внес украинскую компанию «Баядера холдинг» и ее бенефициаров в перечень террористов и экстремистов, ссылаясь на их причастность к финансированию ВСУ. В феврале Генпрокуратура России подала иск об изъятии российских активов холдинга, который был удовлетворен судом. В апреле Федеральная служба судебных приставов завершила процедуру обращения акций пяти алкогольных предприятий в доход государства, после чего они были включены в прогнозный план приватизации.
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