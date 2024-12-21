Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Ямале в первом квартале 2025 года

По данным синоптиков январь в 2025 году ожидается теплее на один-два градуса Цельсия. Заместитель начальника филиала Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиала «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталья Чулева рассказала URA.RU, какая погода ожидается на территории округа в первой декаде 2025 года.
Примерный прогноз погоды на январь в ЯНАО
«По предварительному прогнозу гидрометцентра, в январе 2025 года среднемесячная температура воздуха на территории ЯНАО ожидается -21, -24 градуса — это выше нормы на один-два градуса Цельсия. В первой декаде января ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -20, -25 до -32, -37 градусов. Днем понижение от -7, -12 градусов до -23, -28 градусов — такая температура ожидается в течении всей первой декады», — сообщила Наталья Чулева.
Она отметила, что в конце декабря 2024 года, по данным синоптиков, ожидалось повышение температуры воздуха, однако теперь тепло ждут в начале января. Во второй январской декаде колебания температуры воздуха ночью составят от -30, -35 до -21, -26 градусов, а днем от -23, -28 до -15, -20.
«Ожидаются периоды с более низкими температурами, когда погоду будет определять арктическая воздушная масса. Однако холодные дни будут сменяться более теплыми, когда на территории округа придут теплые атлантические циклоны со снегом и ветром — они приносят периоды повышения температуры», — отметила Чулева.
В третьей декаде января преобладающей температурой воздуха ночью ожидается -20, -25, по Востоку до -30 градусов. Днем преобладающая температура составит -12, -17 градусов.
«Месячное количество осадков в январе предполагается меньше нормы. Небольшой снег ожидается в отдельные дни первой декады месяца и в большинстве дней второй и третьей декад», — сообщила заместитель начальника филиала Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Вероятный прогноз погоды на февраль и март в ЯНАО
Также, по сообщению синоптиков, вероятный прогноз на «отопительный сезон» (прогноз погоды на «отопительный сезон» составляется включительно по март, затем следует прогноз на «паводковый сезон» — прим. ред.) ожидается в нормальных температурных пределах. Февраль будет, по этому прогнозу, около нормы и составляет -20, -24 градуса Цельсия. Температура воздуха в марте также предполагается в пределах нормы во всех районах округа. Климатическая норма марта составляет -12, -17 градусов.
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