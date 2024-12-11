На тюменские дороги нанесут технологичную разметку за миллионы рублей

На дорогих Тюмени нанесут новую термопластиковую разметку, общая стоимость работ доходит до 56 миллионов рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
«Объект закупки: оказание услуг по нанесению дорожной разметки термопластиком. Начальная цена: 56,5 млн рублей», — указано на сайте госзакупок.
Согласно документам, работы должны начаться 20 мая и завершиться 30 июня. Первая разметка появится в районе Дома Обороны (улицы Ямская, Полевая, Бакинских Комиссаров), затем в центре (Первомайская, Ленина, Челюскинцев). Последним этапом станет нанесение покрытия в микрорайонах.
Термопластиковая разметка имеет высокую устойчивость к истиранию, воздействию различных погодных условий и химических реагентов. В открытых источниках указано, что срок службы такого покрытия составляет от трех до пяти лет.
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