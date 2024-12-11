11 декабря 2024

На тюменские дороги нанесут технологичную разметку за миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разметку начнут наносить уже с 10 мая
Разметку начнут наносить уже с 10 мая Фото:

На дорогих Тюмени нанесут новую термопластиковую разметку, общая стоимость работ доходит до 56 миллионов рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по нанесению дорожной разметки термопластиком. Начальная цена: 56,5 млн рублей», — указано на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы должны начаться 20 мая и завершиться 30 июня. Первая разметка появится в районе Дома Обороны (улицы Ямская, Полевая, Бакинских Комиссаров), затем в центре (Первомайская, Ленина, Челюскинцев). Последним этапом станет нанесение покрытия в микрорайонах.

Термопластиковая разметка имеет высокую устойчивость к истиранию, воздействию различных погодных условий и химических реагентов. В открытых источниках указано, что срок службы такого покрытия составляет от трех до пяти лет. 

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На дорогих Тюмени нанесут новую термопластиковую разметку, общая стоимость работ доходит до 56 миллионов рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по нанесению дорожной разметки термопластиком. Начальная цена: 56,5 млн рублей», — указано на сайте госзакупок. Согласно документам, работы должны начаться 20 мая и завершиться 30 июня. Первая разметка появится в районе Дома Обороны (улицы Ямская, Полевая, Бакинских Комиссаров), затем в центре (Первомайская, Ленина, Челюскинцев). Последним этапом станет нанесение покрытия в микрорайонах. Термопластиковая разметка имеет высокую устойчивость к истиранию, воздействию различных погодных условий и химических реагентов. В открытых источниках указано, что срок службы такого покрытия составляет от трех до пяти лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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