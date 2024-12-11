11 декабря 2024

В Тюмени подскочили цены на вторичные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость вторичного жилья достигла 6,4 миллионов рублей
Средняя стоимость вторичного жилья достигла 6,4 миллионов рублей Фото:

В Тюмени за год цены на вторичные квартиры выросли на 7%. Средняя стоимость такого жилья достигла 6,4 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте «Мир квартир».

«Цены на квартиры вторичного рынка в городах РФ. Тюмень, цена за квадратный метр — 121 067 рублей. Прирост за год составил 6,9%. Средняя цена квартиры — 6,4 миллионов рублей», — указано на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что средняя цена на квартиры в новостройках в Тюмени за год выросла на 8,7%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 9,6%.

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В Тюмени за год цены на вторичные квартиры выросли на 7%. Средняя стоимость такого жилья достигла 6,4 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте «Мир квартир». «Цены на квартиры вторичного рынка в городах РФ. Тюмень, цена за квадратный метр — 121 067 рублей. Прирост за год составил 6,9%. Средняя цена квартиры — 6,4 миллионов рублей», — указано на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на квартиры в новостройках в Тюмени за год выросла на 8,7%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 9,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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