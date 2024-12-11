В Тюмени подскочили цены на вторичные квартиры

Средняя стоимость вторичного жилья достигла 6,4 миллионов рублей
В Тюмени за год цены на вторичные квартиры выросли на 7%. Средняя стоимость такого жилья достигла 6,4 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте «Мир квартир».
«Цены на квартиры вторичного рынка в городах РФ. Тюмень, цена за квадратный метр — 121 067 рублей. Прирост за год составил 6,9%. Средняя цена квартиры — 6,4 миллионов рублей», — указано на сайте сервиса.
Ранее URA.RU писало, что средняя цена на квартиры в новостройках в Тюмени за год выросла на 8,7%. Стоимость квадратного метра увеличилась на 9,6%.
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