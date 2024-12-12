Космические слоганы для продвижения региона предложили жители ЯНАО

Жители Ямала поучаствовали в конкурсе на лучший слоган региона, связанный с космическим пространством. Придумали такую активность для ямальцев ко Дню округа власти 13 муниципалитетов и агрохолдинг «Ямал Продукт», поставляющий консервы с Крайнего Севера на Международную космическую станцию (МКС). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Цель конкурса — укрепление связи между местными жителями и историей региона. В партнерстве с муниципалитетами Ямала мы предложили рассказать о своей любви к региону через яркий слоган. Не случайна здесь и отсылка к космосу. По нашему приглашению регион неоднократно посещал летчик-космонавт Олег Артемьев, а продукция из ЯНАО регулярно отправляется на МКС», — отметил руководитель агрохолдинга Владимир Попов.
Жители предлагали свои слоганы в социальных сетях каждого муниципального образования округа, поддержавшего конкурс. В результате ямальцы показали свои креативность, чувство юмора, любовь к родному краю и уважение к местным производителям. Авторов лучших идей по продвижению региона организаторы конкурса отметили подарочными наборами. «Надымский район — это космос! Вселенная! Первопроходцев мечта необыкновенная!» — такой слоган предложил один из жителей Надымского района. «Ямал просто космос — вкус Арктики, высота космического удовольствия!» — такой вариант придумала одна из жительниц Ямальского района.
В Салехарде победителем конкурса стала Анжела Кондыгина, мама троих детей, педагог — воспитатель детского сада. «Участие в конкурсе стало важным и интересным событием для меня, предоставило возможность внести свой вклад в космическую одиссею региона! Мы все получили шанс продемонстрировать свои таланты, почувствовать, что Ямал дружен и сплочен, и мы гордимся своим регионом!» — поделилась она.
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