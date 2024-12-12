Тюменская область остро нуждается в дворниках и врачах

В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии, среди них — дворники, врачи и повара. Такие данные предоставили аналитики сервиса hh.ru.
«Специалисты, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это дворники (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов), врачи (1), повара, пекари, кондитеры (1,2). В список также вошли токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи и заведующие отделением (1,3), а также маляры, штукатуры (1,6) и заведующие аптекой», — сообщают аналитики.
По данным экспертов, в регионе также не хватает продавцов-консультантов, кассиров, слесарей и сантехников. Так в список кадрового дефицита вошли уборщицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!