12 декабря 2024

Тюменская область остро нуждается в дворниках и врачах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворников в регионе не хватает сильнее всего
Дворников в регионе не хватает сильнее всего Фото:

В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии, среди них — дворники, врачи и повара. Такие данные предоставили аналитики сервиса hh.ru.

«Специалисты, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это дворники (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов), врачи (1), повара, пекари, кондитеры (1,2). В список также вошли токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи и заведующие отделением (1,3), а также маляры, штукатуры (1,6) и заведующие аптекой», — сообщают аналитики.

По данным экспертов, в регионе также не хватает продавцов-консультантов, кассиров, слесарей и сантехников. Так в список кадрового дефицита вошли уборщицы.

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В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии, среди них — дворники, врачи и повара. Такие данные предоставили аналитики сервиса hh.ru. «Специалисты, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это дворники (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов), врачи (1), повара, пекари, кондитеры (1,2). В список также вошли токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи и заведующие отделением (1,3), а также маляры, штукатуры (1,6) и заведующие аптекой», — сообщают аналитики. По данным экспертов, в регионе также не хватает продавцов-консультантов, кассиров, слесарей и сантехников. Так в список кадрового дефицита вошли уборщицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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