12 декабря 2024

В Тюменской области осужден таксист-мигрант, по вине которого в ДТП погибла 10-летняя девочка

В Тюменской области осужден таксист-мигрант, по вине которого погиб ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист будет отбывать наказание в колонии-поселения
Таксист будет отбывать наказание в колонии-поселения Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) осудили таксиста-мигранта, из-за которого погибла 10-летняя девочка. Мужчина перевозил семью с тремя детьми по трассе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года и пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в общей сумме 2,6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Из материалов дела следует, что смертельное ДТП случилось на трассе Тобольск-Сетово-Елань 11 июля 2024 года. Мигрант не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги в кювет, а также столкновение с деревом и последующее опрокидывание в воду.

В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Ее отец был тяжело травмирован.

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В Тобольском районе (Тюменская область) осудили таксиста-мигранта, из-за которого погибла 10-летняя девочка. Мужчина перевозил семью с тремя детьми по трассе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года и пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в общей сумме 2,6 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Из материалов дела следует, что смертельное ДТП случилось на трассе Тобольск-Сетово-Елань 11 июля 2024 года. Мигрант не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги в кювет, а также столкновение с деревом и последующее опрокидывание в воду. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Ее отец был тяжело травмирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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