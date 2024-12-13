В Тюмени нашли парня, танцевавшего лезгинку на дороге

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Парень танцевал лезгинку посреди проезжей части
Парень танцевал лезгинку посреди проезжей части Фото:

В Тюмени нашли героя завирусившегося видео, танцевавшего лезгинку на дороге. Им оказался 16-летний парень. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. На допрос он пришел с мамой.

«Сегодня, 13 декабря, 16-летний нарушитель явился в Госавтоинспекцию со своей мамой. Дорожные полицейские „вычислили“ автомобиль, из салона которого проводилась съемка видеоролика, который вызвал общественный резонанс в социальных сетях», — сообщили в ведомстве.

Видео с танцующим на дороге парнем распространилось в соцсетях. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. В Госавтоинспекции также отметили, что информация о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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В Тюмени нашли героя завирусившегося видео, танцевавшего лезгинку на дороге. Им оказался 16-летний парень. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. На допрос он пришел с мамой. «Сегодня, 13 декабря, 16-летний нарушитель явился в Госавтоинспекцию со своей мамой. Дорожные полицейские „вычислили“ автомобиль, из салона которого проводилась съемка видеоролика, который вызвал общественный резонанс в социальных сетях», — сообщили в ведомстве. Видео с танцующим на дороге парнем распространилось в соцсетях. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. В Госавтоинспекции также отметили, что информация о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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