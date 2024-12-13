В Тюмени нашли парня, танцевавшего лезгинку на дороге

В Тюмени нашли героя завирусившегося видео, танцевавшего лезгинку на дороге. Им оказался 16-летний парень. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. На допрос он пришел с мамой.
«Сегодня, 13 декабря, 16-летний нарушитель явился в Госавтоинспекцию со своей мамой. Дорожные полицейские „вычислили“ автомобиль, из салона которого проводилась съемка видеоролика, который вызвал общественный резонанс в социальных сетях», — сообщили в ведомстве.
Видео с танцующим на дороге парнем распространилось в соцсетях. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. В Госавтоинспекции также отметили, что информация о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
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