МЧС предупредило жителей Ямала об опасной погоде

На большей части территория Ямало-Ненецкого автономного округа 16 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с и метель. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.
«По данным ямальских синоптиков 16 декабря на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. В большинстве районов округа порывы ветра 15-20 м/с , местами метель», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели отметили, что в период сильных ветров особую опасность представляют слабоукрепленные и ветхие конструкции. Также есть риск травм от падения деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов.
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