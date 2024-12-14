14 декабря 2024
13 декабря 2024

МЧС предупредило жителей Ямала об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра усилятся до 20 м/с
Порывы ветра усилятся до 20 м/с Фото:

На большей части территория Ямало-Ненецкого автономного округа 16 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с и метель. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

«По данным ямальских синоптиков 16 декабря на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. В большинстве районов округа порывы ветра 15-20 м/с , местами метель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели отметили, что в период сильных ветров особую опасность представляют слабоукрепленные и ветхие конструкции. Также есть риск травм от падения деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов.

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На большей части территория Ямало-Ненецкого автономного округа 16 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с и метель. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. «По данным ямальских синоптиков 16 декабря на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. В большинстве районов округа порывы ветра 15-20 м/с , местами метель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели отметили, что в период сильных ветров особую опасность представляют слабоукрепленные и ветхие конструкции. Также есть риск травм от падения деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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