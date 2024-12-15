На Тюмень надвигается снегопад

Температура воздуха поднимется до -7 градусов
В Тюмени вечером 16 декабря пройдет снегопад, потеплеет до -7 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.
«16 декабря в Тюмени в 17:00 ожидается снегопад, температура воздуха составит -8 градусов. Количество осадков за день 1,6 мм. Ночью температура опустится до -5 градусов», — указано на сайте.
Порывы ветра до 11 м/с . Сильнее всего похолодает в 11:00 — температура опустится ниже -14 градусов.
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