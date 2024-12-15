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13 декабря 2024

На Тюмень надвигается снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха поднимется до -7 градусов
Температура воздуха поднимется до -7 градусов Фото:

В Тюмени вечером 16 декабря пройдет снегопад, потеплеет до -7 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.

«16 декабря в Тюмени в 17:00 ожидается снегопад, температура воздуха составит -8 градусов. Количество осадков за день 1,6 мм. Ночью температура опустится до -5 градусов», — указано на сайте.

Порывы ветра до 11 м/с . Сильнее всего похолодает в 11:00 — температура опустится ниже -14 градусов.

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В Тюмени вечером 16 декабря пройдет снегопад, потеплеет до -7 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. «16 декабря в Тюмени в 17:00 ожидается снегопад, температура воздуха составит -8 градусов. Количество осадков за день 1,6 мм. Ночью температура опустится до -5 градусов», — указано на сайте. Порывы ветра до 11 м/с . Сильнее всего похолодает в 11:00 — температура опустится ниже -14 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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