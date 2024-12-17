Вместе со снегопадом в Тюмень вернутся морозы
Затяжные снегопады накроют Тюмень — они начнутся уже в среду, 18 декабря, и продлятся несколько дней. Об этом сообщил метеорологический ресурс Gismeteo.
«Пик снегопада придется на воскресенье, 22 декабря. В целом же за шесть дней на город выпадет более пять миллиметров осадков», — информирует Gismeteo.
В эти дни температура воздуха опустится до -16 градусов по шкале Цельсия. Скорость ветра не будет превышать восьми метров в секунду.
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
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