17 декабря 2024

Тюмень накроет затяжными снегопадами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе со снегопадом в Тюмень вернутся морозы
Вместе со снегопадом в Тюмень вернутся морозы Фото:

Затяжные снегопады накроют Тюмень — они начнутся уже в среду, 18 декабря, и продлятся несколько дней. Об этом сообщил метеорологический ресурс Gismeteo.

«Пик снегопада придется на воскресенье, 22 декабря. В целом же за шесть дней на город выпадет более пять миллиметров осадков», — информирует Gismeteo.

В эти дни температура воздуха опустится до -16 градусов по шкале Цельсия. Скорость ветра не будет превышать восьми метров в секунду. 

Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Фото:

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Затяжные снегопады накроют Тюмень — они начнутся уже в среду, 18 декабря, и продлятся несколько дней. Об этом сообщил метеорологический ресурс Gismeteo. «Пик снегопада придется на воскресенье, 22 декабря. В целом же за шесть дней на город выпадет более пять миллиметров осадков», — информирует Gismeteo. В эти дни температура воздуха опустится до -16 градусов по шкале Цельсия. Скорость ветра не будет превышать восьми метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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