18 декабря 2024

В Курганской области мать покалечила сына из-за громкой музыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ссора из-за музыки обернулась поножовщиной
Ссора из-за музыки обернулась поножовщиной Фото:

Жительница Курганской области покалечила сына из-за громкой музыки, вонзив в него нож. О случившемся сообщает сайт Каргапольского районного суда.

«Судом установлено, что между потерпевшим и его матерью произошла ссора из-за громко включенной музыки. В ходе нее женщина ножом умышленно нанесла сыну удар в область левого бедра», — сообщает Каргапольский районный суд.

По решению суда, мать признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Злоумышленнице дали полтора года колонии общего режима.

В Курганской области неоднократно фиксировались случаи домашнего насилия, связанные с применением ножа. Так, ранее в Щучье женщина нанесла ножевое ранение своему мужу, что привело к возбуждению уголовного дела.

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Жительница Курганской области покалечила сына из-за громкой музыки, вонзив в него нож. О случившемся сообщает сайт Каргапольского районного суда. «Судом установлено, что между потерпевшим и его матерью произошла ссора из-за громко включенной музыки. В ходе нее женщина ножом умышленно нанесла сыну удар в область левого бедра», — сообщает Каргапольский районный суд. По решению суда, мать признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Злоумышленнице дали полтора года колонии общего режима. В Курганской области неоднократно фиксировались случаи домашнего насилия, связанные с применением ножа. Так, ранее в Щучье женщина нанесла ножевое ранение своему мужу, что привело к возбуждению уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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