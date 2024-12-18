В Курганской области мать покалечила сына из-за громкой музыки

Жительница Курганской области покалечила сына из-за громкой музыки, вонзив в него нож. О случившемся сообщает сайт Каргапольского районного суда.
«Судом установлено, что между потерпевшим и его матерью произошла ссора из-за громко включенной музыки. В ходе нее женщина ножом умышленно нанесла сыну удар в область левого бедра», — сообщает Каргапольский районный суд.
По решению суда, мать признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Злоумышленнице дали полтора года колонии общего режима.
В Курганской области неоднократно фиксировались случаи домашнего насилия, связанные с применением ножа. Так, ранее в Щучье женщина нанесла ножевое ранение своему мужу, что привело к возбуждению уголовного дела.
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