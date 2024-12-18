18 декабря 2024

Курганец разбогател за пару минут на 430 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Похититель крупной суммы отделался штрафом
Похититель крупной суммы отделался штрафом Фото:

Житель Курганской области стал обладателем крупной суммы всего за несколько минут, воспользовавшись телефоном знакомого. Правда, вместе с деньгами обрел и проблемы с законом. О случившемся сообщает Варгашинский районный суд.

«Подсудимый, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, с сотового телефона потерпевшего через банковское приложение оформил на его имя кредит. После этого похитил с его банковского счета 430 000 рублей, переведя их на свою карту», — сообщает Варгашинский районный суд.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа 40 000 рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

В Курганской области наблюдается рост преступлений, связанных с мошенничеством. Недавно житель региона стал жертвой аферистов, которые под видом сотрудников госучреждений убедили его передать им контроль над личным кабинетом на портале «Госуслуги», в результате чего мужчина потерял 380 тысяч рублей.

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Житель Курганской области стал обладателем крупной суммы всего за несколько минут, воспользовавшись телефоном знакомого. Правда, вместе с деньгами обрел и проблемы с законом. О случившемся сообщает Варгашинский районный суд. «Подсудимый, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, с сотового телефона потерпевшего через банковское приложение оформил на его имя кредит. После этого похитил с его банковского счета 430 000 рублей, переведя их на свою карту», — сообщает Варгашинский районный суд. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа 40 000 рублей. В законную силу приговор пока не вступил. В Курганской области наблюдается рост преступлений, связанных с мошенничеством. Недавно житель региона стал жертвой аферистов, которые под видом сотрудников госучреждений убедили его передать им контроль над личным кабинетом на портале «Госуслуги», в результате чего мужчина потерял 380 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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