Водитель погиб в ДТП на трассе Тюмень - Нижняя Тавда
На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль вылетел в кювет. В ДТП погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Трагедия произошла сегодня под утро 20 декабря на 29-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Предварительно, водитель автомобиля „Волга“ не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, затем врезался в дерево», — рассказали в telegram-канале ведомства.
41-летний водитель «Волги» погиб. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе иномарка улетела в кювет. В ДТП пострадали дети.
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