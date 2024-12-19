19 декабря 2024

Автомобиль вылетел в кювет на тюменской трассе, есть погибший. Фото

Водитель погиб в ДТП на тюменской трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель погиб в ДТП на трассе Тюмень - Нижняя Тавда
Водитель погиб в ДТП на трассе Тюмень - Нижняя Тавда Фото:

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль вылетел в кювет. В ДТП погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Трагедия произошла сегодня под утро 20 декабря на 29-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Предварительно, водитель автомобиля „Волга“ не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, затем врезался в дерево», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

41-летний водитель «Волги» погиб. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе иномарка улетела в кювет. В ДТП пострадали дети.

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На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль вылетел в кювет. В ДТП погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции региона. «Трагедия произошла сегодня под утро 20 декабря на 29-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Предварительно, водитель автомобиля „Волга“ не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, затем врезался в дерево», — рассказали в telegram-канале ведомства.  41-летний водитель «Волги» погиб. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе иномарка улетела в кювет. В ДТП пострадали дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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