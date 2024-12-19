Пострадали дети: в Тюменском районе иномарка улетела в кювет. Фото

На трассе из Екатеринбурга в Тюмень в кювет съехала иномарка с маленькими детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Все трое пострадавших были госпитализированы в больницу
Все трое пострадавших были госпитализированы в больницу Фото:

Иномарка с мамой и ее двумя детьми съехала в кювет на трассе из Екатеринбурга в Тюмень, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Все, кто находился в машине, получили травмы.

«BMW съехала в кювет на 308-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. В ДТП ранены двое детей — мальчик восьми лет и четырехмесячная девочка, а также их мама, которая была за рулем», — рассказали в ГИБДД.

Предварительно, 32-летняя водитель не выбрала безопасную скорость. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Дети были пристегнуты спецустройствами, но все равно пострадали
Дети были пристегнуты спецустройствами, но все равно пострадали
Фото:

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Иномарка с мамой и ее двумя детьми съехала в кювет на трассе из Екатеринбурга в Тюмень, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Все, кто находился в машине, получили травмы. «BMW съехала в кювет на 308-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. В ДТП ранены двое детей — мальчик восьми лет и четырехмесячная девочка, а также их мама, которая была за рулем», — рассказали в ГИБДД. Предварительно, 32-летняя водитель не выбрала безопасную скорость. Все пострадавшие доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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