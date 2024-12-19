Все трое пострадавших были госпитализированы в больницу
Иномарка с мамой и ее двумя детьми съехала в кювет на трассе из Екатеринбурга в Тюмень, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Все, кто находился в машине, получили травмы.
«BMW съехала в кювет на 308-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. В ДТП ранены двое детей — мальчик восьми лет и четырехмесячная девочка, а также их мама, которая была за рулем», — рассказали в ГИБДД.
Предварительно, 32-летняя водитель не выбрала безопасную скорость. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Дети были пристегнуты спецустройствами, но все равно пострадали
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