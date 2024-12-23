Мыть самолеты за 300 тысяч рублей: куда пермяков звали работать за высокую зарплату

Пермяки заработали крупную сумму, работая курьерами и мойщиками самолетов

23 декабря 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

В 2024 году работодатели активно завлекали пермяков высокими зарплатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году работодатели со всей страны удивляли жителей Перми и Пермского края заманчивыми предложениями о трудоустройстве и высоких зарплатах. Суммы в сотни тысяч рублей предлагали даже кандидатам без опыта. Речь, в основном, о вахтовом методе работы, где зарплата зависит от числа отработанных смен. URA.RU решило вспомнить, чем завлекали пермяков на вахту и как менялись в течении года запросы работодателей. Работа на теплом складе, сборка сухпайков для нужд СВО и готовка суши на Крайнем Севере Пермякам за сотни тысяч рублей предлагали работу на Севере Фото: Максим Егоров © URA.RU В первом квартале года пермяков активно зазывали на работу в территории Крайнего Севера. Так, в Якутии, на строительстве Новоленской тепловой электростанции требовались водители бульдозеров для уборки снега. За двухмесячную вахту в 60 рабочих дней обещали заплатить от 180 тысяч рублей. А на Ямале срочно понадобился повар-сушист для работы в кафе одного из населенных пунктов. Ему гарантировали зарплату от 100 тысяч рублей и премии с проведенных в заведении банкетов. У вахтовиков, которым не по душе суровый климат была возможность работу в центральной части страны и южных регионах. Например, компания Ozon звала рабочих на теплые склады в Московской области и Ростове-на-Дону. На ту же работу можно было поехать в Санкт-Петербург. Сотрудникам складов обещали платить за вахту 150 тысяч рублей. Более солидное предложение от работодателей поступило из Самары. Там предлагали трудиться сборщиками-упаковщиками сухпайков для нужд СВО. За 60 смен можно было заработать 250 тысяч рублей. Шашлыки на курорте, мойка самолетов в Москве и сбор овощей В Анапе было возможно совместить работу и отдых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Весной предложения работодателей заметно изменились. Так, пермяков зазывали заняться профессиональным приготовлением шашлыков в курортном поселке Анапского района с зарплатой в 150 тысяч рублей за сезон и дополнительным доходом 10% от продаж. А в московском аэропорту Шереметьево была открыта вакансия упаковщика бортового питания с зарплатой более 280 тысяч рублей за трехмесячную вахту. В обязанности входила раскладка готовой еды по контейнерам. Еще одна вакансия в столичных аэропортах — мойка и уборка самолетов. Например, за клининг самолетов Boeing обещали платить 288 тысяч рублей за трехмесячную вахту. Сайты объявлений с предложениями о трудоустройстве также пестрели вакансиями сборщиков овощей. За сбор огурцов в подмосковном тепличном комплексе обещали платить более 140 тысяч рублей за вахту в полтора месяца. На похожую работу звали трудиться и за границу — в Южной Корее 180 тысяч рублей в месяц обещали платить за упаковку морской капусты. Сбор ягод в лесах Карелии и упаковка игрушек в Москве Летом можно было заработать на сборе ягод Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Летом жители Пермского края могли заработать на сборе ягод в лесах Карелии. Работодатель уверял, что уровень дохода за сезон может достигать полумиллиона рублей. В описаниях вакансий уточнялось, что точный уровень зарплаты зависел от количества собранных дикоросов. «Это морошка, черника и брусника. Также берем грибы. Чем хуже в сезон урожай, тем больше платим за количество собранных грибов и ягод», — сообщалось в объявлениях с предложениями о трудоустройстве. Предлагали пермякам и работу по комплектации и упаковке мягких игрушек на складе в Московской области. Трудиться нужно было вахтовым методом, при этом стандартный срок вахты составлял 60 смен с зарплатой до 150 тысяч рублей. А одна из компаний Хабаровска приглашала автоэлектриков за 200 тысяч рублей. При этом требовались навыки работы с дрелью и пневмоинструментом. Доставка заказов и упаковка праздничных подарков Пермяков позвали помочь москвичам в упаковке подарков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ближе к Новому году работодатели стали активно размещать объявления с предложениями об упаковке праздничных подарков. Вахтовикам за это обещали платить до 220 тысяч рублей. В целом вакансий упаковщиков и сортировщиков различных товаров стало заметно больше. Пермяков звали упаковывать в Подмосковье спортивное питание за зарплату в 300 тысяч рублей, приглашали в тепличный комплекс на сборку помидоров за 310 тысяч рублей, а на московском складе косметики «Лэтуаль» за вахту в два месяца обещали заплатить до 760 тысяч рублей. Зазывали и курьеров. Например, — в компанию Lamoda, товары которой на автомобиле нужно было развозить по заказчикам за зарплату в 220 тысяч рублей. Работодатель уточнял, что у кандидата на эту вакансию должны иметься в наличии права категории «В». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году работодатели со всей страны удивляли жителей Перми и Пермского края заманчивыми предложениями о трудоустройстве и высоких зарплатах. Суммы в сотни тысяч рублей предлагали даже кандидатам без опыта. Речь, в основном, о вахтовом методе работы, где зарплата зависит от числа отработанных смен. URA.RU решило вспомнить, чем завлекали пермяков на вахту и как менялись в течении года запросы работодателей. Работа на теплом складе, сборка сухпайков для нужд СВО и готовка суши на Крайнем Севере В первом квартале года пермяков активно зазывали на работу в территории Крайнего Севера. Так, в Якутии, на строительстве Новоленской тепловой электростанции требовались водители бульдозеров для уборки снега. За двухмесячную вахту в 60 рабочих дней обещали заплатить от 180 тысяч рублей. А на Ямале срочно понадобился повар-сушист для работы в кафе одного из населенных пунктов. Ему гарантировали зарплату от 100 тысяч рублей и премии с проведенных в заведении банкетов. У вахтовиков, которым не по душе суровый климат была возможность работу в центральной части страны и южных регионах. Например, компания Ozon звала рабочих на теплые склады в Московской области и Ростове-на-Дону. На ту же работу можно было поехать в Санкт-Петербург. Сотрудникам складов обещали платить за вахту 150 тысяч рублей. Более солидное предложение от работодателей поступило из Самары. Там предлагали трудиться сборщиками-упаковщиками сухпайков для нужд СВО. За 60 смен можно было заработать 250 тысяч рублей. Шашлыки на курорте, мойка самолетов в Москве и сбор овощей Весной предложения работодателей заметно изменились. Так, пермяков зазывали заняться профессиональным приготовлением шашлыков в курортном поселке Анапского района с зарплатой в 150 тысяч рублей за сезон и дополнительным доходом 10% от продаж. А в московском аэропорту Шереметьево была открыта вакансия упаковщика бортового питания с зарплатой более 280 тысяч рублей за трехмесячную вахту. В обязанности входила раскладка готовой еды по контейнерам. Еще одна вакансия в столичных аэропортах — мойка и уборка самолетов. Например, за клининг самолетов Boeing обещали платить 288 тысяч рублей за трехмесячную вахту. Сайты объявлений с предложениями о трудоустройстве также пестрели вакансиями сборщиков овощей. За сбор огурцов в подмосковном тепличном комплексе обещали платить более 140 тысяч рублей за вахту в полтора месяца. На похожую работу звали трудиться и за границу — в Южной Корее 180 тысяч рублей в месяц обещали платить за упаковку морской капусты. Сбор ягод в лесах Карелии и упаковка игрушек в Москве Летом жители Пермского края могли заработать на сборе ягод в лесах Карелии. Работодатель уверял, что уровень дохода за сезон может достигать полумиллиона рублей. В описаниях вакансий уточнялось, что точный уровень зарплаты зависел от количества собранных дикоросов. «Это морошка, черника и брусника. Также берем грибы. Чем хуже в сезон урожай, тем больше платим за количество собранных грибов и ягод», — сообщалось в объявлениях с предложениями о трудоустройстве. Предлагали пермякам и работу по комплектации и упаковке мягких игрушек на складе в Московской области. Трудиться нужно было вахтовым методом, при этом стандартный срок вахты составлял 60 смен с зарплатой до 150 тысяч рублей. А одна из компаний Хабаровска приглашала автоэлектриков за 200 тысяч рублей. При этом требовались навыки работы с дрелью и пневмоинструментом. Доставка заказов и упаковка праздничных подарков Ближе к Новому году работодатели стали активно размещать объявления с предложениями об упаковке праздничных подарков. Вахтовикам за это обещали платить до 220 тысяч рублей. В целом вакансий упаковщиков и сортировщиков различных товаров стало заметно больше. Пермяков звали упаковывать в Подмосковье спортивное питание за зарплату в 300 тысяч рублей, приглашали в тепличный комплекс на сборку помидоров за 310 тысяч рублей, а на московском складе косметики «Лэтуаль» за вахту в два месяца обещали заплатить до 760 тысяч рублей. Зазывали и курьеров. Например, — в компанию Lamoda, товары которой на автомобиле нужно было развозить по заказчикам за зарплату в 220 тысяч рублей. Работодатель уточнял, что у кандидата на эту вакансию должны иметься в наличии права категории «В».