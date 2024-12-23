В Курганской области стали выдавать больше бесплатных квартир

24 декабря 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Курганским детям-сиротам стали предоставлять больше квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области детям-сиротам стали выделять больше квартир. За последние четыре года число предоставляемого жилья выросло почти на 100 помещений. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания областной думы. «В 2021 году было обеспечено жильем 431 человек, в 2022 году — 451 человек, в 2023 году — 407 человек. В 2024 году — 527 детей-сирот», — привела динамику заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова. По данным на 2024 год, право на обеспечение квартирами имеют 1548 человек, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году. В 2025 году планируется выделить жилье для 520 человек. На эти цели выделено 663,2 миллиона рублей из областного бюджета. Еще 68 миллионов рублей направлено из федерального бюджета. Спикер областного парламента Дмитрий Фролов подчеркнул, что жилье для сирот необходимо выдавать в тех местах, где они смогут найти себе работу. По его словам, предпочтительнее предоставлять квартиры там, где есть производства и необходимость кадров. Ранее URA.RU писало в Кургане на областной думе депутаты принимают итоговый бюджет на 2025 год. По словам директора департамента финансов Александра Голощапова, доходы регионального бюджета составят 78 млрд рублей. Это на семь млрд рублей больше, чем в предыдущем периоде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области детям-сиротам стали выделять больше квартир. За последние четыре года число предоставляемого жилья выросло почти на 100 помещений. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания областной думы. «В 2021 году было обеспечено жильем 431 человек, в 2022 году — 451 человек, в 2023 году — 407 человек. В 2024 году — 527 детей-сирот», — привела динамику заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова. По данным на 2024 год, право на обеспечение квартирами имеют 1548 человек, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году. В 2025 году планируется выделить жилье для 520 человек. На эти цели выделено 663,2 миллиона рублей из областного бюджета. Еще 68 миллионов рублей направлено из федерального бюджета. Спикер областного парламента Дмитрий Фролов подчеркнул, что жилье для сирот необходимо выдавать в тех местах, где они смогут найти себе работу. По его словам, предпочтительнее предоставлять квартиры там, где есть производства и необходимость кадров. Ранее URA.RU писало в Кургане на областной думе депутаты принимают итоговый бюджет на 2025 год. По словам директора департамента финансов Александра Голощапова, доходы регионального бюджета составят 78 млрд рублей. Это на семь млрд рублей больше, чем в предыдущем периоде.