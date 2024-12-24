Больницы Тюмени перейдут на новогодний график работы

24 декабря 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Больницы будут работать по особому режиму Фото: Денис Моргунов © URA.RU В затяжные новогодние выходные получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона. «В период новогодних праздников амбулаторная медпомощь взрослым и детям будет оказываться по специальному графику. С 29 по 31 декабря, со 2 по 6 января и 8 числа прием пациентов будет осуществляться с 8:00 до 14:00. По этому же графику работает прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты. Врачи будут отдыхать 1 и 7 января», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей. Неотложная помощь будет оказываться с 29 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00. Выездные бригады также будут работать по этому расписанию, вызовы будут прониматься до 19:30. Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2: • 30 декабря с 8:00 до 20:00; • С 3 по 6 января с 8:00 до 14:00. Плановая стоматологическая помощь — ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»: • 3 января с 8:00 до 14:00 (ул. 50 лет Октября, 70/1); • 6 января с 8:00 до 14:00 (ул. Ленина, 9); • С 29 декабря по 8 января — круглосуточная неотложная стоматологическая помощь (ул. Ватутина, 2/1). Плановая онкологическая помощь оказывается 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 в следующих учреждениях: • ОБ №3, Тобольск; • ОБ №4, Ишим; • ОБ №12, Заводоуковск; • ОБ №11, Голышманово; • Медицинский город, Тюмень; • ОБ №19, Тюмень; • Городская поликлиника №8, Тюмень. Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД: • 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — амбулаторная служба, аптечный пункт, Тюмень • 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — межоайонный консультативно-диагностический кабинет, Ишим • 30 декабря, 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 —межрайонный филиал, Тобольск. ОКБ №1 будет работать 3,4, 5 и 6 января: • 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №2; • 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 — детский консультативно-диагностический центр; • 4 января с 8:00 до 15:00 — педиатрический дневной стационар; • 3 января с 8:00 до 12:00 — ревматологический детский дневной стационар; • 3 и 6 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №1; • 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — клинико-диагностическое отделение гематологии и химиотерапии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В затяжные новогодние выходные получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона. «В период новогодних праздников амбулаторная медпомощь взрослым и детям будет оказываться по специальному графику. С 29 по 31 декабря, со 2 по 6 января и 8 числа прием пациентов будет осуществляться с 8:00 до 14:00. По этому же графику работает прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты. Врачи будут отдыхать 1 и 7 января», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей. Неотложная помощь будет оказываться с 29 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00. Выездные бригады также будут работать по этому расписанию, вызовы будут прониматься до 19:30. Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2: • 30 декабря с 8:00 до 20:00; • С 3 по 6 января с 8:00 до 14:00. Плановая стоматологическая помощь — ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»: • 3 января с 8:00 до 14:00 (ул. 50 лет Октября, 70/1); • 6 января с 8:00 до 14:00 (ул. Ленина, 9); • С 29 декабря по 8 января — круглосуточная неотложная стоматологическая помощь (ул. Ватутина, 2/1). Плановая онкологическая помощь оказывается 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 в следующих учреждениях: • ОБ №3, Тобольск; • ОБ №4, Ишим; • ОБ №12, Заводоуковск; • ОБ №11, Голышманово; • Медицинский город, Тюмень; • ОБ №19, Тюмень; • Городская поликлиника №8, Тюмень. Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД: • 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — амбулаторная служба, аптечный пункт, Тюмень • 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — межоайонный консультативно-диагностический кабинет, Ишим • 30 декабря, 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 —межрайонный филиал, Тобольск. ОКБ №1 будет работать 3,4, 5 и 6 января: • 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №2; • 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 — детский консультативно-диагностический центр; • 4 января с 8:00 до 15:00 — педиатрический дневной стационар; • 3 января с 8:00 до 12:00 — ревматологический детский дневной стационар; • 3 и 6 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №1; • 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — клинико-диагностическое отделение гематологии и химиотерапии.