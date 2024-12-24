Больницы Тюмени перейдут на новогодний график работы

В затяжные новогодние выходные получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона.
«В период новогодних праздников амбулаторная медпомощь взрослым и детям будет оказываться по специальному графику. С 29 по 31 декабря, со 2 по 6 января и 8 числа прием пациентов будет осуществляться с 8:00 до 14:00. По этому же графику работает прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты. Врачи будут отдыхать 1 и 7 января», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей.
Неотложная помощь будет оказываться с 29 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00. Выездные бригады также будут работать по этому расписанию, вызовы будут прониматься до 19:30.
Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2:
• 30 декабря с 8:00 до 20:00;
• С 3 по 6 января с 8:00 до 14:00.
Плановая стоматологическая помощь — ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»:
• 3 января с 8:00 до 14:00 (ул. 50 лет Октября, 70/1);
• 6 января с 8:00 до 14:00 (ул. Ленина, 9);
• С 29 декабря по 8 января — круглосуточная неотложная стоматологическая помощь (ул. Ватутина, 2/1).
Плановая онкологическая помощь оказывается 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 в следующих учреждениях:
• ОБ №3, Тобольск;
• ОБ №4, Ишим;
• ОБ №12, Заводоуковск;
• ОБ №11, Голышманово;
• Медицинский город, Тюмень;
• ОБ №19, Тюмень;
• Городская поликлиника №8, Тюмень.
Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД:
• 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — амбулаторная служба, аптечный пункт, Тюмень
• 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — межоайонный консультативно-диагностический кабинет, Ишим
• 30 декабря, 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 —межрайонный филиал, Тобольск.
ОКБ №1 будет работать 3,4, 5 и 6 января:
• 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №2;
• 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 — детский консультативно-диагностический центр;
• 4 января с 8:00 до 15:00 — педиатрический дневной стационар;
• 3 января с 8:00 до 12:00 — ревматологический детский дневной стационар;
• 3 и 6 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №1;
• 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — клинико-диагностическое отделение гематологии и химиотерапии.
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