Банки стали доверять тюменцам меньше денег

Банки стали меньше верить в платежеспособность тюменцев
Средний лимит по кредитным картам, который банки готовы одобрять тюменцам, за месяц снизился на 4,5%, составив чуть более чем 100 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Национальном бюро кредитных историй».
«Динамика среднего размера лимитов по выданным кредитным картам в ноябре 2024 года в сравнении с октябрем 2024 года. Тюменская область: снижение на 4,5%», — сообщает НБКИ.
Так, в октябре тюменцам в среднем одобряли лимит в 105 100 рублей. А месяцем позднее — уже 100 400 рублей. По данным бюро, тюменский показатель оказался ниже среднего по России (102,5 тысячи рублей).
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