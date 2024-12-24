Банки стали доверять тюменцам меньше денег

В Тюменской области на 4,5% снизился лимит по выдаваемым кредитным картам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банки стали меньше верить в платежеспособность тюменцев
Банки стали меньше верить в платежеспособность тюменцев Фото:

Средний лимит по кредитным картам, который банки готовы одобрять тюменцам, за месяц снизился на 4,5%, составив чуть более чем 100 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Национальном бюро кредитных историй».

«Динамика среднего размера лимитов по выданным кредитным картам в ноябре 2024 года в сравнении с октябрем 2024 года. Тюменская область: снижение на 4,5%», — сообщает НБКИ.

Так, в октябре тюменцам в среднем одобряли лимит в 105 100 рублей. А месяцем позднее — уже 100 400 рублей. По данным бюро, тюменский показатель оказался ниже среднего по России (102,5 тысячи рублей).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний лимит по кредитным картам, который банки готовы одобрять тюменцам, за месяц снизился на 4,5%, составив чуть более чем 100 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Национальном бюро кредитных историй». «Динамика среднего размера лимитов по выданным кредитным картам в ноябре 2024 года в сравнении с октябрем 2024 года. Тюменская область: снижение на 4,5%», — сообщает НБКИ. Так, в октябре тюменцам в среднем одобряли лимит в 105 100 рублей. А месяцем позднее — уже 100 400 рублей. По данным бюро, тюменский показатель оказался ниже среднего по России (102,5 тысячи рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...