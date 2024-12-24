Тюменцы смогут бесплатно парковать машины на платных парковках по всему городу

Парковки будут бесплатными с 31 декабря по 8 января
В новогодние выходные тюменцы смогут бесплатно оставлять авто на платных парковках. Об этом сообщают на сайте «Тюменские парковки».
«С 31 декабря по 8 января муниципальные платные парковки Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Автолюбители смогут безвозмездно пользоваться парковочным пространством, включая многоуровневый паркинг на набережной реки Туры», — говорится на портале.
Ранее URA.RU писало о том, как в праздники будет работать общественный транспорт. Также из нашего материала можно узнать о графике работы больниц в новогодние выходные.
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