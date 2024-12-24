Тюменцы смогут бесплатно парковать машины на платных парковках по всему городу

В новогодние выходные платные парковки в Тюмени будут бесплатными
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки будут бесплатными с 31 декабря по 8 января
Парковки будут бесплатными с 31 декабря по 8 января Фото:

В новогодние выходные тюменцы смогут бесплатно оставлять авто на платных парковках. Об этом сообщают на сайте «Тюменские парковки».

«С 31 декабря по 8 января муниципальные платные парковки Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Автолюбители смогут безвозмездно пользоваться парковочным пространством, включая многоуровневый паркинг на набережной реки Туры», — говорится на портале.

Ранее URA.RU писало о том, как в праздники будет работать общественный транспорт. Также из нашего материала можно узнать о графике работы больниц в новогодние выходные.

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В новогодние выходные тюменцы смогут бесплатно оставлять авто на платных парковках. Об этом сообщают на сайте «Тюменские парковки». «С 31 декабря по 8 января муниципальные платные парковки Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Автолюбители смогут безвозмездно пользоваться парковочным пространством, включая многоуровневый паркинг на набережной реки Туры», — говорится на портале. Ранее URA.RU писало о том, как в праздники будет работать общественный транспорт. Также из нашего материала можно узнать о графике работы больниц в новогодние выходные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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