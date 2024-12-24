Подрядчик не смог в срок отремонтировать мост по нацпроекту в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Продолжается ремонт моста через реку Черная
Продолжается ремонт моста через реку Черная Фото:

На улице Карбышева в Кургане подрядчик затягивает ремонт моста через реку Черная. Объект обещали отремонтировать к 1 декабря, деньги на него направлялись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Однако конца ремонта не видно. Об этом говорится в жалобе.

«Мост через реку Черная на улице Карбышева частично закрыли ранней весной. Скоро новый год, а подрядчик его так и не отремонтировал в обещанный срок», — указано в жалобе на сайте «Обратись».

В ответе горожанам представители мэрии пояснили, что подрядчик сделал заливку стенки моста и готовит основание для монтажа переходных плит. Однако не сообщается, почему мост не сдан 1 декабря и вообще не уточняется, когда завершится ремонт.

В январе 2024 года ООО «Промстрой» из Челябинска заключил контракт на капремонт моста через реку Черная на улице Карбышева. На эти цели в рамках нацпроекта было направлено 55 млн рублей.

Ранее в самой компании журналисту URA.RU пояснили, что имеют опыт ремонта мостов. С июня 2022 года по октябрь 2023 года одновременно делались капитальные ремонты моста через реку Канаш и путепровода через Транссиб в Шадринске.

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На улице Карбышева в Кургане подрядчик затягивает ремонт моста через реку Черная. Объект обещали отремонтировать к 1 декабря, деньги на него направлялись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Однако конца ремонта не видно. Об этом говорится в жалобе. «Мост через реку Черная на улице Карбышева частично закрыли ранней весной. Скоро новый год, а подрядчик его так и не отремонтировал в обещанный срок», — указано в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанам представители мэрии пояснили, что подрядчик сделал заливку стенки моста и готовит основание для монтажа переходных плит. Однако не сообщается, почему мост не сдан 1 декабря и вообще не уточняется, когда завершится ремонт. В январе 2024 года ООО «Промстрой» из Челябинска заключил контракт на капремонт моста через реку Черная на улице Карбышева. На эти цели в рамках нацпроекта было направлено 55 млн рублей. Ранее в самой компании журналисту URA.RU пояснили, что имеют опыт ремонта мостов. С июня 2022 года по октябрь 2023 года одновременно делались капитальные ремонты моста через реку Канаш и путепровода через Транссиб в Шадринске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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