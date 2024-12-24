Подрядчик не смог в срок отремонтировать мост по нацпроекту в Кургане

На улице Карбышева в Кургане подрядчик затягивает ремонт моста через реку Черная. Объект обещали отремонтировать к 1 декабря, деньги на него направлялись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Однако конца ремонта не видно. Об этом говорится в жалобе.
«Мост через реку Черная на улице Карбышева частично закрыли ранней весной. Скоро новый год, а подрядчик его так и не отремонтировал в обещанный срок», — указано в жалобе на сайте «Обратись».
В ответе горожанам представители мэрии пояснили, что подрядчик сделал заливку стенки моста и готовит основание для монтажа переходных плит. Однако не сообщается, почему мост не сдан 1 декабря и вообще не уточняется, когда завершится ремонт.
В январе 2024 года ООО «Промстрой» из Челябинска заключил контракт на капремонт моста через реку Черная на улице Карбышева. На эти цели в рамках нацпроекта было направлено 55 млн рублей.
Ранее в самой компании журналисту URA.RU пояснили, что имеют опыт ремонта мостов. С июня 2022 года по октябрь 2023 года одновременно делались капитальные ремонты моста через реку Канаш и путепровода через Транссиб в Шадринске.
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