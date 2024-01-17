Ремонтом моста в Кургане займется челябинская компания

17 января 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Капитальный ремонт моста в Кургане выполнит компания, которая ранее не выполняла такую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контракт на выполнение капитального ремонта моста через реку Черная по улице Карбышева в Кургане получила ООО «Промстой» из Челябинска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта <…> Поставщики, подрядчики, исполнители: общество с ограниченной ответственностью „Промстрой“», — указано на сайте госзакупок о результатах определения исполнителя работ. По данным сайта СБИС, компания специализируется на строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, но ремонт мостов она не выполняла. Также, в СБИС указано, что в компании числится всего три сотрудника. «В последние годы доходы предприятия имеют тенденцию к снижению. Прибыль сокращалась на 57% в год», — оценил доходы «Промстроя» сервис СБИС. За 2022 год чистая прибыль компании составила миллион рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти планируют капитальный ремонт путепровода по улице Бурова-Петрова. Подрядчику будет предложен контракт на сумму 232,7 миллиона рублей.

Контракт на выполнение капитального ремонта моста через реку Черная по улице Карбышева в Кургане получила ООО «Промстой» из Челябинска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта <…> Поставщики, подрядчики, исполнители: общество с ограниченной ответственностью „Промстрой“», — указано на сайте госзакупок о результатах определения исполнителя работ. По данным сайта СБИС, компания специализируется на строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, но ремонт мостов она не выполняла. Также, в СБИС указано, что в компании числится всего три сотрудника. «В последние годы доходы предприятия имеют тенденцию к снижению. Прибыль сокращалась на 57% в год», — оценил доходы «Промстроя» сервис СБИС. За 2022 год чистая прибыль компании составила миллион рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти планируют капитальный ремонт путепровода по улице Бурова-Петрова. Подрядчику будет предложен контракт на сумму 232,7 миллиона рублей.