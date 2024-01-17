Ремонтом моста в Кургане займется челябинская компания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский мост. Курган, ремонт, рабочие, некрасовский мост, мост некрасова
Капитальный ремонт моста в Кургане выполнит компания, которая ранее не выполняла такую работу Фото:

Контракт на выполнение капитального ремонта моста через реку Черная по улице Карбышева в Кургане получила ООО «Промстой» из Челябинска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Информация о процедуре заключения контракта <…> Поставщики, подрядчики, исполнители: общество с ограниченной ответственностью „Промстрой“», — указано на сайте госзакупок о результатах определения исполнителя работ.

По данным сайта СБИС, компания специализируется на строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, но ремонт мостов она не выполняла. Также, в СБИС указано, что в компании числится всего три сотрудника. «В последние годы доходы предприятия имеют тенденцию к снижению. Прибыль сокращалась на 57% в год», — оценил доходы «Промстроя» сервис СБИС. За 2022 год чистая прибыль компании составила миллион рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти планируют капитальный ремонт путепровода по улице Бурова-Петрова. Подрядчику будет предложен контракт на сумму 232,7 миллиона рублей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контракт на выполнение капитального ремонта моста через реку Черная по улице Карбышева в Кургане получила ООО «Промстой» из Челябинска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта <…> Поставщики, подрядчики, исполнители: общество с ограниченной ответственностью „Промстрой“», — указано на сайте госзакупок о результатах определения исполнителя работ. По данным сайта СБИС, компания специализируется на строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, но ремонт мостов она не выполняла. Также, в СБИС указано, что в компании числится всего три сотрудника. «В последние годы доходы предприятия имеют тенденцию к снижению. Прибыль сокращалась на 57% в год», — оценил доходы «Промстроя» сервис СБИС. За 2022 год чистая прибыль компании составила миллион рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти планируют капитальный ремонт путепровода по улице Бурова-Петрова. Подрядчику будет предложен контракт на сумму 232,7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...