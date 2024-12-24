24 декабря 2024

Власти ЯНАО назвали ученых, которые получат солидные губернаторские премии

Премии губернатора Ямала получат ученые из Москвы и Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Все премии за достижения в сфере строек в условиях вечности мерзлоты заберут столичные ученые (архивное фото)
Все премии за достижения в сфере строек в условиях вечности мерзлоты заберут столичные ученые (архивное фото) Фото:

На Ямале подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора ученым, которые заняты исследованиями в области мерзлотоведения, строительства и других дисциплин. Солидные вознаграждения получат исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают в окружном правительстве.

«В округе подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора Ямала кандидатам и докторам наук по научным специальностям в области мерзлотоведения и грунтоведения, строительства и архитектуры. Победителями стали ученые из ведущих научных и образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказывают в пресс-службе ямальских властей.

В частности, премии получат доктор геолого-минералогических наук Андрей Кошурников, кандидат геолого-минералогических наук Анна Мосина и кандидат технических наук Андрей Бояринцев. Размеры единовременных выплат– кандидатам наук по 500 тысяч рублей и один миллион рублей доктору наук.

Таким образом окружные власти подчеркивают актуальность и значимость вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты. Поэтому премию стали присуждать не только мерзлотоведам, но и исследователям, занятым в области строительства. 

 «Это решение направлено на развитие научного подхода к проектированию и строительству в арктических условиях. Ранее на премию губернатора могли претендовать только кандидаты и доктора наук по направлению „мерзлотоведение“, — уточняет источник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО суд восстановил на работе ученых, уволенных чиновниками из-за оптимизации. Летом 2024 года под сокращение попали 29 специалистов-гуманитариев Научного центра изучения Арктики. 

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На Ямале подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора ученым, которые заняты исследованиями в области мерзлотоведения, строительства и других дисциплин. Солидные вознаграждения получат исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают в окружном правительстве. «В округе подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора Ямала кандидатам и докторам наук по научным специальностям в области мерзлотоведения и грунтоведения, строительства и архитектуры. Победителями стали ученые из ведущих научных и образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказывают в пресс-службе ямальских властей. В частности, премии получат доктор геолого-минералогических наук Андрей Кошурников, кандидат геолого-минералогических наук Анна Мосина и кандидат технических наук Андрей Бояринцев. Размеры единовременных выплат– кандидатам наук по 500 тысяч рублей и один миллион рублей доктору наук. Таким образом окружные власти подчеркивают актуальность и значимость вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты. Поэтому премию стали присуждать не только мерзлотоведам, но и исследователям, занятым в области строительства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО суд восстановил на работе ученых, уволенных чиновниками из-за оптимизации. Летом 2024 года под сокращение попали 29 специалистов-гуманитариев Научного центра изучения Арктики. 
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