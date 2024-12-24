24 декабря 2024

В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружен труп мужчины

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Погибшего обнаружили днем 25 декабря
Погибшего обнаружили днем 25 декабря Фото:

В Тюмени под окнами многоэтажки по улице проезд Шаимский обнаружено тело молодого мужчины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

«По адресу проезд Шаимский было обнаружено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 24 декабря погибла пожилая женщина. Тело пенсионерки было также обнаружено под окнами многоэтажки.  

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В Тюмени под окнами многоэтажки по улице проезд Шаимский обнаружено тело молодого мужчины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. «По адресу проезд Шаимский было обнаружено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 24 декабря погибла пожилая женщина. Тело пенсионерки было также обнаружено под окнами многоэтажки.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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