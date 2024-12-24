В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружен труп мужчины

Погибшего обнаружили днем 25 декабря
В Тюмени под окнами многоэтажки по улице проезд Шаимский обнаружено тело молодого мужчины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
«По адресу проезд Шаимский было обнаружено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени 24 декабря погибла пожилая женщина. Тело пенсионерки было также обнаружено под окнами многоэтажки.
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