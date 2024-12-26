В Курганской области потеплеет и пройдут осадки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане потеплеет и пройдет снег
В Кургане потеплеет и пройдет снег Фото:

В Кургане и области в пятницу, 27 декабря, ожидается повышение температуры воздуха. Ближе к ночи ожидаются осадки, сообщает сайт Гисметео.

«Температура воздуха утром: -6 градусов. К концу суток: -1 градус», — выставлен прогноз на метеосайте. В конце дня ожидаются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега.

В течение пятницы также будет усиливаться ветер. Утром будет умеренный ветер до семи метров в секунду, вечером его скорость увеличится до 10 м/с .

Ранее URA.RU сообщало, что региональное управление МЧС предупредило об усилении ветра. Местами он может достигать 16 м/с .

В Курганской области 27 декабря потеплеет
В Курганской области 27 декабря потеплеет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане и области в пятницу, 27 декабря, ожидается повышение температуры воздуха. Ближе к ночи ожидаются осадки, сообщает сайт Гисметео. «Температура воздуха утром: -6 градусов. К концу суток: -1 градус», — выставлен прогноз на метеосайте. В конце дня ожидаются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. В течение пятницы также будет усиливаться ветер. Утром будет умеренный ветер до семи метров в секунду, вечером его скорость увеличится до 10 м/с . Ранее URA.RU сообщало, что региональное управление МЧС предупредило об усилении ветра. Местами он может достигать 16 м/с .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...