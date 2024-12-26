В Кургане потеплеет и пройдет снег
В Кургане и области в пятницу, 27 декабря, ожидается повышение температуры воздуха. Ближе к ночи ожидаются осадки, сообщает сайт Гисметео.
«Температура воздуха утром: -6 градусов. К концу суток: -1 градус», — выставлен прогноз на метеосайте. В конце дня ожидаются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега.
В течение пятницы также будет усиливаться ветер. Утром будет умеренный ветер до семи метров в секунду, вечером его скорость увеличится до 10 м/с .
Ранее URA.RU сообщало, что региональное управление МЧС предупредило об усилении ветра. Местами он может достигать 16 м/с .
В Курганской области 27 декабря потеплеет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!