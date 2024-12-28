Бизнес, который мы потеряли: кафе и магазины, закрытые в 2024 году в Тюмени

В 2024 году в Тюмени было много громких закрытий. Среди них и рестораны, и магазины, и кафе, которые просуществовали в городе как десятки лет, там и несколько месяцев. В подборке URA.RU — полный список заведений, которые мы потеряли в уходящем году.
Рестораны, кафе
В марте о закрытии объявил ресторан «Счастье». Заведение несколько лет располагалось в ТЦ «Калинка» и занимало помещение, часть которого находилась в стеклянном шаре. Тогда руководство не озвучило точных причин, но пообещало рассмотреть иную площадку для перезапуска. Спустя почти год, нового «счастливого» ресторана в городе так не появилось.
Еще одним знаковым событием стало закрытие легендарного ресторана «Банковский клуб». Заведение считалось одним из любимых для местных випов. Нередко там проводились тайные встречи и переговоры. По скромным подсчетам, ресторан просуществовал в Тюмени почти два десятка лет.
О своем закрытии также в 2024 заявили рестораны «Зарница» и «Отпуск». Последний обещал закрыться не с концами, а перезапуститься. Но пока нет.
Также закрылись:
- кафе «Реалисты»;
- бистро «Гастроном»;
- бистро «Хитро»;
- кафе «Завтрак, пожалуйста»;
- кафе Roni Pizza;
- кафе See you;
- кафе «Сырник 18+»
Магазины
Прекратило свое существование также несколько магазинов в Тюмени. Среди них как федеральные сетевые точки, так и местные.
В 2024 году федеральная сеть магазинов женской одежды Incity объявила о сокращении своих магазинов по России. В Тюмени было несколько филиалов, которые прекратили существование в течение нескольких лет, последний пал в уходящем году.
Также в Тюмени закрылся сетевой магазин для путешественников «Экспедиция». Он существовал в Тюмени почти 15 лет.
Прекратили свою работу тюменские магазин подарков «Неосувенир», фабрика по производству школьной одежды «Преппи». Также закрылись магазин для художников и салон кожи и меха Capitol.
Другое
В 2024 году в Тюмени закрылся и клуб «ИZИ». Ночной клуб располагался в центре города и принимал посетителей шесть лет. Точные причины прекращения работы также не названы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!