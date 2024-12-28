Бизнес, который мы потеряли: кафе и магазины, закрытые в 2024 году в Тюмени

В Тюмени закрылась сотня ресторанов, кафе и магазинов за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего закрывались рестораны и кафе
Больше всего закрывались рестораны и кафе Фото:

В 2024 году в Тюмени было много громких закрытий. Среди них и рестораны, и магазины, и кафе, которые просуществовали в городе как десятки лет, там и несколько месяцев. В подборке URA.RU — полный список заведений, которые мы потеряли в уходящем году.

Рестораны, кафе

В марте о закрытии объявил ресторан «Счастье». Заведение несколько лет располагалось в ТЦ «Калинка» и занимало помещение, часть которого находилась в стеклянном шаре. Тогда руководство не озвучило точных причин, но пообещало рассмотреть иную площадку для перезапуска. Спустя почти год, нового «счастливого» ресторана в городе так не появилось.

Еще одним знаковым событием стало закрытие легендарного ресторана «Банковский клуб». Заведение считалось одним из любимых для местных випов. Нередко там проводились тайные встречи и переговоры. По скромным подсчетам, ресторан просуществовал в Тюмени почти два десятка лет.

О своем закрытии также в 2024 заявили рестораны «Зарница» и «Отпуск». Последний обещал закрыться не с концами, а перезапуститься. Но пока нет.

Также закрылись:

  • кафе «Реалисты»;
  • бистро «Гастроном»;
  • бистро «Хитро»;
  • кафе «Завтрак, пожалуйста»;
  • кафе Roni Pizza;
  • кафе See you;
  • кафе «Сырник 18+»

Магазины

Прекратило свое существование также несколько магазинов в Тюмени. Среди них как федеральные сетевые точки, так и местные.

В 2024 году федеральная сеть магазинов женской одежды Incity объявила о сокращении своих магазинов по России. В Тюмени было несколько филиалов, которые прекратили существование в течение нескольких лет, последний пал в уходящем году.

Также в Тюмени закрылся сетевой магазин для путешественников «Экспедиция». Он существовал в Тюмени почти 15 лет.

Прекратили свою работу тюменские магазин подарков «Неосувенир», фабрика по производству школьной одежды «Преппи». Также закрылись магазин для художников и салон кожи и меха Capitol.

Другое

В 2024 году в Тюмени закрылся и клуб «ИZИ». Ночной клуб располагался в центре города и принимал посетителей шесть лет. Точные причины прекращения работы также не названы.

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В 2024 году в Тюмени было много громких закрытий. Среди них и рестораны, и магазины, и кафе, которые просуществовали в городе как десятки лет, там и несколько месяцев. В подборке URA.RU — полный список заведений, которые мы потеряли в уходящем году. Рестораны, кафе В марте о закрытии объявил ресторан «Счастье». Заведение несколько лет располагалось в ТЦ «Калинка» и занимало помещение, часть которого находилась в стеклянном шаре. Тогда руководство не озвучило точных причин, но пообещало рассмотреть иную площадку для перезапуска. Спустя почти год, нового «счастливого» ресторана в городе так не появилось. Еще одним знаковым событием стало закрытие легендарного ресторана «Банковский клуб». Заведение считалось одним из любимых для местных випов. Нередко там проводились тайные встречи и переговоры. По скромным подсчетам, ресторан просуществовал в Тюмени почти два десятка лет. О своем закрытии также в 2024 заявили рестораны «Зарница» и «Отпуск». Последний обещал закрыться не с концами, а перезапуститься. Но пока нет. Также закрылись: Магазины Прекратило свое существование также несколько магазинов в Тюмени. Среди них как федеральные сетевые точки, так и местные. В 2024 году федеральная сеть магазинов женской одежды Incity объявила о сокращении своих магазинов по России. В Тюмени было несколько филиалов, которые прекратили существование в течение нескольких лет, последний пал в уходящем году. Также в Тюмени закрылся сетевой магазин для путешественников «Экспедиция». Он существовал в Тюмени почти 15 лет. Прекратили свою работу тюменские магазин подарков «Неосувенир», фабрика по производству школьной одежды «Преппи». Также закрылись магазин для художников и салон кожи и меха Capitol. Другое В 2024 году в Тюмени закрылся и клуб «ИZИ». Ночной клуб располагался в центре города и принимал посетителей шесть лет. Точные причины прекращения работы также не названы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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